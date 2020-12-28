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Koronavirüs salgınında köyden dışarı çıkamayan Şanlıurfa Viranşehirliler kendilerini tenise verdi

Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle köylerinden dışarı çıkamayan Şanlıurfa Viranşehir Sarıbal Mahallesi sakinleri köylerindeki beden eğitimi öğretmeni sayesinde tanıştıkları tenisle vakit geçiriyor. Toprak kortta yöresel kıyafetlerle tenis oynayan köylüler dünyaca ünlü toprak kort tenis turnuvası Roland Garros'taki tenisçilere nazire yaptı.

28.12.2020 14:35 - Son Güncelleme: 28.12.2020 14:35
Koronavirüs salgınında köyden dışarı çıkamayan Şanlıurfa Viranşehirliler kendilerini tenise verdi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde beden eğitimi öğretmeni sayesinde tenisle tanışan köylüler kendi imkanlarıyla yaptıkları toprak kortta yöresel kıyafetleriyle raket sallıyor.

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Koronavirüs salgınında köyden dışarı çıkamayan Şanlıurfa Viranşehirliler kendilerini tenise verdi

Kent merkezine 90 kilometre uzaklıktaki yaklaşık 100 haneli Sarıbal Mahallesi sakinleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle köylerinden dışarı çıkmayınca boş zamanları için arayışa girdi.

Koronavirüs salgınında köyden dışarı çıkamayan Şanlıurfa Viranşehirliler kendilerini tenise verdi

Doğduğu mahallenin ortaokulunda 4 yıldır beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Yusuf Avcıbaşı, köylülerin bu zamanlarını sağlıklı ve kaliteli bir şekilde değerlendirmesi için onları spora yönlendirmeye karar verdi.

Koronavirüs salgınında köyden dışarı çıkamayan Şanlıurfa Viranşehirliler kendilerini tenise verdi

İlk önce voleybol oynamaya başlayan mahalle sakinleri, pandemideki artan vakaların ardından sosyal mesafeye uygun olan tenis ile tanıştı.

Koronavirüs salgınında köyden dışarı çıkamayan Şanlıurfa Viranşehirliler kendilerini tenise verdi

Kendi imkanlarıyla yaptıkları toprak sahaya yöresel kıyafetleri olan şalvar ve poşu ile ayak basan köylülerin en gözde sporu kısa sürede öğrendikleri tenis oldu.

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