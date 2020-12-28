Nostradamus'un 2021 kehanetleri pek iç açıcı değil! 2020'yi mumla arayacağız... Nostradamus koronavirüsü bildi mi?
Kovid-19 salgını, deprem ve savaşla dolu 2020 yılının sonuna yaklaşırken, ünlü hekim ve astrolog Nostradamus'un 2021 kehanetleri merak konusu oldu. Peki 2020 yılına kabus gibi çöken koronavirüsü yüzyıllar öncesinden bilmiş miydi? Nostradamus? Son dönemde çeşitli internet toplulukları ve sosyal medyada, ünlü kahin Nostradamus'un koronavirüs pandemisini yüzyıllar önce bildiğine dair bir tartışma yaşanıyor. Bazı komplo teorisyenleri Nostradamus'un kehanetler kitabın Kovid-19'un yer aldığını iddia ediyor. endi ölümünü bile gördüğü söylenen Nostradamus, Covid-19 salgınını yüzyıllar önce bildi mi? 2021 kehanetleri neler?
Michel de Nostredame veya bilinen adıyla Nostradamus, 1500'lü yılların başında Fransa'da yaşamış olan bir doktor ve astrologtu. Nostradamus'un ünlü olmasının nedeni ise çeşitli tarihi olayları önceden anlattığı iddia edilen şiirsel dörtlükleridir. Bunları da 'Kehanetler' isimli bir kitapta yayınlamıştır.
Bu kehanette:
-İkizler yılı / 2020
-Gece yaratıkları / Yarasa
-Veba / Koronavirüs
-7 tepeli diyar / İtalya
-İnsanların alacakaranlığı - Yaşlı insanlar
-Toza dönüştürmek - Ölüm
Şeklinde yorumlandı. Bu kehanet ve yapılan yorumlar kısa süre içinde sosyal medyada hızlıca yayıldı. Ancak işin gerçeği ise bambaşka.