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Nostradamus'un 2021 kehanetleri pek iç açıcı değil! 2020'yi mumla arayacağız... Nostradamus koronavirüsü bildi mi?

Kovid-19 salgını, deprem ve savaşla dolu 2020 yılının sonuna yaklaşırken, ünlü hekim ve astrolog Nostradamus'un 2021 kehanetleri merak konusu oldu. Peki 2020 yılına kabus gibi çöken koronavirüsü yüzyıllar öncesinden bilmiş miydi? Nostradamus? Son dönemde çeşitli internet toplulukları ve sosyal medyada, ünlü kahin Nostradamus'un koronavirüs pandemisini yüzyıllar önce bildiğine dair bir tartışma yaşanıyor. Bazı komplo teorisyenleri Nostradamus'un kehanetler kitabın Kovid-19'un yer aldığını iddia ediyor. endi ölümünü bile gördüğü söylenen Nostradamus, Covid-19 salgınını yüzyıllar önce bildi mi? 2021 kehanetleri neler?

28.12.2020 16:13 - Son Güncelleme: 28.12.2020 16:13
Nostradamus'un 2021 kehanetleri pek iç açıcı değil! 2020'yi mumla arayacağız... Nostradamus koronavirüsü bildi mi?

Michel de Nostredame veya bilinen adıyla Nostradamus, 1500'lü yılların başında Fransa'da yaşamış olan bir doktor ve astrologtu. Nostradamus'un ünlü olmasının nedeni ise çeşitli tarihi olayları önceden anlattığı iddia edilen şiirsel dörtlükleridir. Bunları da 'Kehanetler' isimli bir kitapta yayınlamıştır.

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Nostradamus'un 2021 kehanetleri pek iç açıcı değil! 2020'yi mumla arayacağız... Nostradamus koronavirüsü bildi mi?

Nostradamus o kadar çok şey yazdı ki, bu anlatıları kulaktan kulağa yıllar içinde yayıldı. İddialar ve hayal gücünün yardımıyla, birçok insan Nostradamus'un, 16 yüzyılın ortalarından beridir neredeyse her önemli olayı bildiğini ileri sürdü.

Nostradamus'un 2021 kehanetleri pek iç açıcı değil! 2020'yi mumla arayacağız... Nostradamus koronavirüsü bildi mi?

Tüm dünyayı kıskacı arasına alan koronavirüs salgınıyla birlikte Nostradamus'un ismi bir kez daha gündeme geldi. Aslında salgının en başından beridir Nostradamus'un Covid-19'u bildiği iddia ediliyor ve bu konuda yazdığı bir dörtlük de kanıt olarak paylaşılıyor.

Nostradamus'un 2021 kehanetleri pek iç açıcı değil! 2020'yi mumla arayacağız... Nostradamus koronavirüsü bildi mi?

Nostradamus'un koronavirüs pandemisi hakkında yazdığı iddia edildiği kehaneti şu şekilde:

"İkizler yılında doğudan bir kraliçe yükselecek. Gece yaratıklarından vebasını 7 tepeli diyara yayacak. İnsanların alacakaranlığını toza dönüştürecek. Dünyayı yok edecek ve mahvedecek."

Nostradamus'un 2021 kehanetleri pek iç açıcı değil! 2020'yi mumla arayacağız... Nostradamus koronavirüsü bildi mi?

Bu kehanette:

-İkizler yılı / 2020
-Gece yaratıkları / Yarasa
-Veba / Koronavirüs
-7 tepeli diyar / İtalya
-İnsanların alacakaranlığı - Yaşlı insanlar
-Toza dönüştürmek - Ölüm

Şeklinde yorumlandı. Bu kehanet ve yapılan yorumlar kısa süre içinde sosyal medyada hızlıca yayıldı. Ancak işin gerçeği ise bambaşka.

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