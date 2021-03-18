Koronavirüs Diyarbakır'da ciğerin hızını kesemedi! Günde 4 ton tüketiliyor

Vaka sayılarının düşmesi, Diyarbakır'ın mavi seviyede olmasıyla lokantalarımız açıldı. Orana baktığımız zaman, pandemiden önceki oranı yakalama çabasındayız. Şu an yaklaşık 4 tona ulaştık. Bu değil ki bu rakamda kalacağız. İnsanlar da biraz çekiniyor gelmeye, onun da biraz etkisi var. Bazı vatandaşlarımız yine paket servisi almaya devam ediyor. Bu vakalar olmasaydı şu an ciğerimiz 9 tondaydı." dedi.