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Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara gün vererek uyardı: İnişe geçeceğiz

Koronavirüs ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Türkiye'de vaka sayısının 10 bin barajını aşmasının ardından vatandaşlar salgınla ilgili daha çok araştırma yapmaya başladı. Vaka sayıları ile ilgili konuşan Prof. Dr. Ateş Kara, "Tabloyu 4-5 gün daha korursak inişe geçeriz. Bunun için de özellikle pazar gününe kadar evde kalmalıyız." dedi.

01.04.2020 10:06 - Son Güncelleme: 01.04.2020 10:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





