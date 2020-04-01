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Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara gün vererek uyardı: İnişe geçeceğiz

Koronavirüs ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Türkiye'de vaka sayısının 10 bin barajını aşmasının ardından vatandaşlar salgınla ilgili daha çok araştırma yapmaya başladı. Vaka sayıları ile ilgili konuşan Prof. Dr. Ateş Kara, "Tabloyu 4-5 gün daha korursak inişe geçeriz. Bunun için de özellikle pazar gününe kadar evde kalmalıyız." dedi.

01.04.2020 10:06 - Son Güncelleme: 01.04.2020 10:06
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara gün vererek uyardı: Pazar gününe kadar...

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, son bir hafta içindeki vaka sayılarında fazla artış olmamasının sevindirici olduğunu, bu rakamları üç-dört gün daha izlemek gerektiğini belirtti. Bakanlığın tamamen şeffaf olarak yayınladığı verilerin böyle seyretmesi durumunda hastalığın Türkiye'de çok fazla pik yapmadan inişe geçebileceğini kaydeden Kara, "Eğer eğilim böyle devam ederse, alınan tedbirlerin işe yaradığını göreceğiz" dedi.

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Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara gün vererek uyardı: Pazar gününe kadar...

Vatandaşları "Karşınızdaki herkesin hasta olabileceğini varsayarak kendinizi koruyun" diye uyaran Kara, Yeni Asır'a yaptığı açıklamada vaka sayılarıyla ilgili Türkiye'ye umut verdi. Korona virüsle ilgili yapılan araştırmalar arttıkça yeni bilgiler gelmeye devam ettiğini belirten Kara, şunları söyledi:

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara gün vererek uyardı: Pazar gününe kadar...

"Korona virüsle ilgili yapılan son araştırmalarda, test sayısı her geçen gün artmasına rağmen son bir haftada pozitif hasta vaka sayımıza dikkat çekmek istiyorum. Bizim için baz alınacak rakam ilk başta bu. Tabi vefat eden vatandaşların istatistiklerinin de aşağıya düşmesi birinci isteğimiz."

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara gün vererek uyardı: Pazar gününe kadar...

"Ancak önümüzdeki son 4-5 gün bizim için çok önemli. Yapılan testler sonrası pozitif hasta vakalarımızın sayısını 23-30 Mart tarihleri arasındaki bantta tutabilmeyi başarırsak, işte bizim için umut veren haber bu olur."

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara gün vererek uyardı: Pazar gününe kadar...

Şu an alınan tedbirlerle iyi bir trend yakalandığını kaydeden Kara, "Ancak ısrarla söylüyorum. Pozitif vaka sayımızı bu bantta tutmayı başarabilirsek, Türkiye virüsle mücadelede önemli bir mesafe almış olacak. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla büyük ölçüde insanların evde kaldığının göstergesi olacak."

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