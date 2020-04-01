Günlük burç yorumları – 1 Nisan 2020 Çarşamba

KOÇ:

İş çevresinde konuşkan kişiliğinizle sempati topluyorsunuz. Fakat, alışılan iş düzenine karşı tavırlarınız bugün sizi zorlayabilir. Birlikte çalıştığınız kişilerin iş disiplinleri sizin için çok önemli. Kafanızın karışık olması nedeniyle, bitirilmesi gereken bir takım işlerinizi, geciktirebilirsiniz. Bugün, olayların çift yönlerini düşünecek ve iyi bir kombinasyon sağlayacaksınız.



