Günlük burç yorumları – 1 Nisan 2020 Çarşamba
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 1 Nisan 2020 Çarşambagünlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
İş çevresinde konuşkan kişiliğinizle sempati topluyorsunuz. Fakat, alışılan iş düzenine karşı tavırlarınız bugün sizi zorlayabilir. Birlikte çalıştığınız kişilerin iş disiplinleri sizin için çok önemli. Kafanızın karışık olması nedeniyle, bitirilmesi gereken bir takım işlerinizi, geciktirebilirsiniz. Bugün, olayların çift yönlerini düşünecek ve iyi bir kombinasyon sağlayacaksınız.
BOĞA:
Kendi adınıza güven duygusunun önemli olduğunu bildiğiniz için, size bu duyguyu sağlayacak kişilerin etkisinde kalıyorsunuz. Bugün, mesleki anlamda isteklerinizi yaşama geçirmek için, güçü bir paylaşıma ihtiyaç duyabilirsiniz. Gücünüzü ispat etmek istiyorsunuz, fakat bu konuda baskıcı davranmaktan vazgeçmelisiniz.
İKİZLER:
Grup çalışmalar için uygun bir gün ve kişisel çabalarınızı çevresel faktörlerle akıllıca birleştirmelisiniz. Bugün duygusal takıntılarınızdan uzak kalarak, zamanınızı ihmal ettiğiniz sevdiklerinize ayırabilirsiniz. Dostlarınızın bazı konularda sizin fikrinizden yararlanmak isteyecekler. Bağımlı yaşamak sizi her anlamda sıkıyor. Bugün ayak sağlığınız önemli.
YENGEÇ:
Ay burcunuzda ilerliyor ve enerjiniz oldukça yüksek seyrediyor. Bugün, görüşeceğinizin kişilerin, toplumsal başarılarınıza katkıları olabilir. Meslek yaşantınızla ilgili değişimlere hazır olmalısınız. Bulunduğunuz ortamlarda, ve yaptığınız çalışmalardan dolayı, takdir göreceksiniz. Arkadaşlarınızın size önereceği fikirler ilginizi çekebilir.
ASLAN:
İş yaşamınızda çevre iletişiminiz mükemmel. Özellikle disiplinli yapınızı ortaya çıkaran çalışmalar sergiliyorsunuz. Kişisel başarınızın takdir görmesi, motivasyon gücünüzü arttıracak. Partnerinizin ısrarcı yaklaşımları ve sizin inatçı tutumunuz, bazı istenmeyen sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir. Bugün, beklediğiniz haberler konusunda acele etmemelisiniz.