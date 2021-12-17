Korkunç olay! Eski sözlüsüne önce tecavüz etti sonra yüzüne kızgın yağ döktü!
Hatay İskenderun'da kan donduran bir olay yaşandı. Eski sözlüsü 37 yaşındaki G.Ç.'ye önce tecavüz eden sonra başından aşağı kızgın yağ döken Resul Erkmen tutuklandı.
17.12.2021 10:32
- Son Güncelleme: 17.12.2021 10:32
Hatay'ın İskenderun ilçesinde evini bastığı eski sözlüsü G.Ç.'yi (37) dövüp, cinsel saldırıda bulunarak yüzüne ve vücuduna kızgın yağ döken Resul Erkmen (34), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 15 Aralık günü akşam saatlerinde Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Evdeki misafirlerini gönderen G.Ç.'nin kapısı çaldı. Kapıyı açan G.Ç., eski sözlüsü Resul Erkmen'i karşısında buldu.
Erkmen, iddiaya göre kıskançlık nedeniyle dövdüğü G.Ç.'ye cinsel saldırıda bulundu. G.Ç.'den birlikte olduğu kişinin fotoğrafını göstermesini isteyen Erkmen, olumsuz yanıt alınca bu kez de kadının başından aşağı kızgın yağ döktü. Erkmen, bir süre daha dövdüğü G.Ç.'yi, kendisinden geçince öldüğünü zannedip otomobiliyle hastaneye götürdü.