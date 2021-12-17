Korkunç olay! Eski sözlüsüne önce tecavüz etti sonra yüzüne kızgın yağ döktü!

Erkmen, iddiaya göre kıskançlık nedeniyle dövdüğü G.Ç.'ye cinsel saldırıda bulundu. G.Ç.'den birlikte olduğu kişinin fotoğrafını göstermesini isteyen Erkmen, olumsuz yanıt alınca bu kez de kadının başından aşağı kızgın yağ döktü. Erkmen, bir süre daha dövdüğü G.Ç.'yi, kendisinden geçince öldüğünü zannedip otomobiliyle hastaneye götürdü.