Korkunç Nazi deneyleri

18 Eylül 2014 Perşembe, 14:40:38 Güncelleme: 15:14:51
Korkunç Nazi deneyleri
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Korkunç Nazi deneyleri

II. Dünya Savaşı sırasında, bir grup Alman doktor toplama kamplarındaki binlerce esir üzerinde, onların rızasını almaksızın acı veren ve genellikle ölümle sonuçlanan deneyler yaptı.

Korkunç Nazi deneyleri
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Korkunç Nazi deneyleri

Nazi tıbbı deneylerinin kurbanlarından biri.

Korkunç Nazi deneyleri
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Korkunç Nazi deneyleri

Dachau toplama kampında buzlu suda bekletilerek Nazi tıbbî deneylerine maruz kalmış bir kurban. SS doktoru Sigmund Rascher deneyi yönetiyor.

Korkunç Nazi deneyleri
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Korkunç Nazi deneyleri

Uçak mürettebatının oksijensiz yaşayabileceği rakımı belirlemek üzere yapılan bir deneyde basınç odasında bilincini kaybeden bir esir (daha sonra ölmüştür.)

Korkunç Nazi deneyleri
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Korkunç Nazi deneyleri

Deniz suyunun içilebilir hale getirilmesi için Nazilerin tıbbî deneylerinde kullanılan Roman (Çingene) kurban.

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