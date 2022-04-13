RAMAZAN İMSAKİYE
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Konya'da skandal olay! Genç kızı eve kapatıp vücudunda sigara söndürüp cinsel organına paspas sopası...

Konya'da meydana gelen olay görenleri şaşkına uğrattı. 21 yaşındaki genç kızın flört ettiği adamın nişanlısı ve arkadaşı tarafından kaçırılan talihsiz kız ağır işkenceye uğradı. Bununla da yetinmeyen gözü dönmüş kişiler kızın cinsel organına paspas sopası sokmaya çalıştı.

13.04.2022 18:44 - Son Güncelleme: 13.04.2022 18:58
Konya’da skandal olay! Genç kızı eve kapatıp vücudunda sigara söndürüp cinsel organına paspas sopası...

Konya'da D.A. (21) adlı kadın, daha önce kafesinde çalıştığı ve bir süre flört ettiği Murat D. ile nişanlısı Sara D. ve Tuba D. tarafından kaçırılıp, rezidanstaki bir stüdyo daireye götürüldü.

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Konya’da skandal olay! Genç kızı eve kapatıp vücudunda sigara söndürüp cinsel organına paspas sopası...

Sara D. ile Tuba D., burada D.A.'nın ellerini bağlayıp vücudunda sigara söndürdü, bıçakla boğazını çizerek sopayla dövdü, makasla saçını ve kıyafetlerini kesti. D.A.'nın şikayeti üzerine gözaltına alınıp adli kontrol kararıyla serbest bırakılan 3 kişi, aynı gün başka bir kadının da benzer şikayeti üzerine tutuklandı.

Konya’da skandal olay! Genç kızı eve kapatıp vücudunda sigara söndürüp cinsel organına paspas sopası...

ELLERİNİ ÇAMAŞIR İPİYLE BAĞLADI
Olay, geçen hafta cuma günü Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'nde meydana geldi. Kafe işletmecisi Murat D., bir süre flört ettiği, yaklaşık bir ay önce işi bırakan eski çalışanı D.A.'yı arayıp buluşma teklifinde bulundu.

Konya’da skandal olay! Genç kızı eve kapatıp vücudunda sigara söndürüp cinsel organına paspas sopası...

Murat D., Meram ilçesinde D.A.'nın çalıştığı iş yerine giderek onu otomobiliyle aldı. Bir süre sonra otomobile Murat D.'nin nişanlısı Sara D. ve Tuba D. de bindi. İki kadın, D.A.'nın ellerini çamaşır ipiyle bağladı. D.A., daha sonra bir rezidanstaki stüdyo daireye götürüldü. D.A. burada, Sara D. ve Tuba D.'den işkence gördü.

Konya’da skandal olay! Genç kızı eve kapatıp vücudunda sigara söndürüp cinsel organına paspas sopası...

İŞKENCEYE STÜDYO DAİREDE BAŞLADILAR

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