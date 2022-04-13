Konya'da skandal olay! Genç kızı eve kapatıp vücudunda sigara söndürüp cinsel organına paspas sopası...
Konya'da meydana gelen olay görenleri şaşkına uğrattı. 21 yaşındaki genç kızın flört ettiği adamın nişanlısı ve arkadaşı tarafından kaçırılan talihsiz kız ağır işkenceye uğradı. Bununla da yetinmeyen gözü dönmüş kişiler kızın cinsel organına paspas sopası sokmaya çalıştı.
13.04.2022 18:44 - Son Güncelleme: 13.04.2022 18:58
Sara D. ile Tuba D., burada D.A.'nın ellerini bağlayıp vücudunda sigara söndürdü, bıçakla boğazını çizerek sopayla dövdü, makasla saçını ve kıyafetlerini kesti. D.A.'nın şikayeti üzerine gözaltına alınıp adli kontrol kararıyla serbest bırakılan 3 kişi, aynı gün başka bir kadının da benzer şikayeti üzerine tutuklandı.
Murat D., Meram ilçesinde D.A.'nın çalıştığı iş yerine giderek onu otomobiliyle aldı. Bir süre sonra otomobile Murat D.'nin nişanlısı Sara D. ve Tuba D. de bindi. İki kadın, D.A.'nın ellerini çamaşır ipiyle bağladı. D.A., daha sonra bir rezidanstaki stüdyo daireye götürüldü. D.A. burada, Sara D. ve Tuba D.'den işkence gördü.