Bir kadın cinayeti daha! İzmir’de Remziye Tüysüz eski kocası tarafından boğularak öldürüldü
Türkiye bir kadın cinayetine daha şahit oldu. İzmir'de çocuklarını görmek için eski kocasının evine giden 22 yaşındaki Remziye Tüysüz, 27 yaşındaki Yalçın P. tarafından boğularak öldürüldü.
İzmir'in Bornova ilçesinde, çocuklarını görmek için eski kocasının evine giden 22 yaşındaki genç kadın, boğularak öldürüldü. Olayla ilgili eski koca, 2 kardeşi, babası ve babaannesi gözaltına alındı. Cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
İddiaya göre, Konya'da yaşayan Remziye Tüysüz (22), 2 çocuğunu görmek için babası ve babaannesi ile birlikte yaşayan eski kocası Yalçın P.'nin (27), evine gitti. Bir süre sonra evden çıkan Yalçın P., bir oto kiralama firmasına giderek araç kiraladı.
KABİS SAYESİNDE GÖZALTINA ALINDI
'Kiralık Araç Kiralama Bildirim Sistemi'ne (KABİS), kaydını yaptırarak araç kiralayan Yalçın P.'nin hakkında bir suçtan dolayı aranması bulunduğu tespit edilerek sistem üzerinden emniyet ile eş zamanlı bilgi paylaşımı gerçekleştirildi.
Yalçın P.'yi yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, şahsın yaşamış olduğu adrese gelebileceği ihtimali üzerine evinin önüne gitti. Ekipler, bir süre sonra yaşadığı binanın önüne araçla gelen Yalçın P.'yi yakalayarak gözaltına aldı.