RAMAZAN İMSAKİYE
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Bir kadın cinayeti daha! İzmir’de Remziye Tüysüz eski kocası tarafından boğularak öldürüldü

Türkiye bir kadın cinayetine daha şahit oldu. İzmir'de çocuklarını görmek için eski kocasının evine giden 22 yaşındaki Remziye Tüysüz, 27 yaşındaki Yalçın P. tarafından boğularak öldürüldü.

14.04.2022 08:18 - Son Güncelleme: 14.04.2022 08:37
Bir kadın cinayeti daha! İzmir’de Remziye Tüysüz eski kocası tarafından boğularak öldürüldü

İzmir'in Bornova ilçesinde, çocuklarını görmek için eski kocasının evine giden 22 yaşındaki genç kadın, boğularak öldürüldü. Olayla ilgili eski koca, 2 kardeşi, babası ve babaannesi gözaltına alındı. Cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Bir kadın cinayeti daha! İzmir’de Remziye Tüysüz eski kocası tarafından boğularak öldürüldü

Olay, dün akşam saatlerinde Bornova ilçesi Merkez Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir evin giriş katında meydana geldi.

Bir kadın cinayeti daha! İzmir’de Remziye Tüysüz eski kocası tarafından boğularak öldürüldü

İddiaya göre, Konya'da yaşayan Remziye Tüysüz (22), 2 çocuğunu görmek için babası ve babaannesi ile birlikte yaşayan eski kocası Yalçın P.'nin (27), evine gitti. Bir süre sonra evden çıkan Yalçın P., bir oto kiralama firmasına giderek araç kiraladı.

Bir kadın cinayeti daha! İzmir’de Remziye Tüysüz eski kocası tarafından boğularak öldürüldü

KABİS SAYESİNDE GÖZALTINA ALINDI
'Kiralık Araç Kiralama Bildirim Sistemi'ne (KABİS), kaydını yaptırarak araç kiralayan Yalçın P.'nin hakkında bir suçtan dolayı aranması bulunduğu tespit edilerek sistem üzerinden emniyet ile eş zamanlı bilgi paylaşımı gerçekleştirildi.

Bir kadın cinayeti daha! İzmir’de Remziye Tüysüz eski kocası tarafından boğularak öldürüldü

Yalçın P.'yi yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, şahsın yaşamış olduğu adrese gelebileceği ihtimali üzerine evinin önüne gitti. Ekipler, bir süre sonra yaşadığı binanın önüne araçla gelen Yalçın P.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

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