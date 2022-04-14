Bir kadın cinayeti daha! İzmir’de Remziye Tüysüz eski kocası tarafından boğularak öldürüldü

İddiaya göre, Konya'da yaşayan Remziye Tüysüz (22), 2 çocuğunu görmek için babası ve babaannesi ile birlikte yaşayan eski kocası Yalçın P.'nin (27), evine gitti. Bir süre sonra evden çıkan Yalçın P., bir oto kiralama firmasına giderek araç kiraladı.

