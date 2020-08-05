Haberler Galeri Yaşam Kola kutusunu çöpe atmayın! Kola kutusuyla internetiniz ışık hızına çıksın

Kola kutusunu çöpe atmayın! Kola kutusuyla internetiniz ışık hızına çıksın

Çöp sandığımız eşyalar aslında akıllıca kullanıldığında öyle işlere yarıyor ki şaşırmamak elde değil! Son zamanlarda birçok YouTuber ve blog yazarının en çok ürettiği içerik çeşitlerinden bir tanesi de atık eşyaları kullanarak ortaya işe yarar yeni bir şeyler çıkarmak. Son olarak bir YouTuber bir kola şişesini çöpe atmak yerine onu değerlendirerek internetini hızlandırmayı başardı! YouTube'ta milyonlarca izlenen kola şişesi ile internet hızını artırma formülü ağızları açık bıraktı. Peki değersiz görüp çöpe atacağımız boş bir kola kutusu ile interneti hızlandırmak nasıl mümkün olabilir? İşte YouTube'ta fenomen olan internet hızlandırma taktiği...

05.08.2020 07:53 - Son Güncelleme:
Kola kutusunu çöpe atmayın! Kola kutusuyla internetiniz ışık hızına çıksın

Kola kutusunu çöpe atmayın! Çünkü az sonra teneke kutuların bambaşka bir işe yaradığını göreceksiniz! Hatta boş bir kola kutusu ile internetinizi hızlandırmanız bile mümkün! Peki boş bir teneke kutu ile internet hızının yükseltmek nasıl mümkün olabilir? İşte YouTube'ta tıklanma rekorları kıran o içerik...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kola kutusunu çöpe atmayın! Kola kutusuyla internetiniz ışık hızına çıksın

Öncelikle teneke kutunun kapağını söküp atalım.

Kola kutusunu çöpe atmayın! Kola kutusuyla internetiniz ışık hızına çıksın

Ardından teneke kutunun alt kısmını keselim.

Kola kutusunu çöpe atmayın! Kola kutusuyla internetiniz ışık hızına çıksın

Üst kısmı da aynı şekilde kesiyoruz!

Kola kutusunu çöpe atmayın! Kola kutusuyla internetiniz ışık hızına çıksın

Ancak tamamen kesmeyin, birazcık göz payı bırakmanız gerekiyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Soyunuz hangi Türk boyuna dayanıyor? Çok şaşıracaksınız! İşte il il Türk boyları...
Soyunuz hangi Türk boyuna dayanıyor? Çok şaşıracaksınız! İşte il il Türk boyları...