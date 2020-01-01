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Kocaeli’nin Derince ilçesinde marketten çıkan kadını taciz eden sapık yakalandı!

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, marketten çıkan E.İ. (39) adlı kadını takip edip, evinin kapısında elle taciz eden S.E., kaçtı. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak S.E.'yi yakaladı.

01.01.2020 14:37 - Son Güncelleme: 01.01.2020 14:38
Kocaeli’nin Derince ilçesinde marketten çıkan kadını taciz eden sapık yakalandı!

Olay, dün akşam saatlerinde, Derince ilçesi Esentepe Mahallesi Alçiçek Sokak'ta meydana geldi. Evinin yakınındaki marketten alışveriş yaptıktan sonra evine dönmek için yola çıkan E.İ.'nin arkasından koşarak gelen kişi, kadına seslendi.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde marketten çıkan kadını taciz eden sapık yakalandı!

Evinin kapısının önünde arkasını dönen E.İ., bu kişinin elle tacizine uğradı. E.İ., tacizciye tokat atıp bağırdı. Sesleri duyarak evden çıkan E.İ'nin eşi, kaçan tacizcinin peşine düştü. Ancak sonuç alamadı.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde marketten çıkan kadını taciz eden sapık yakalandı!

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri olay yeri çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin 'uyuşturucu madde kullanma', 'kasten yaralama ve taksirle yaralama' suçlarından toplam 5 suç kaydı bulunan S.E. olduğunu belirledi. Polis, yapılan çalışmayla S.E.'yi yakalayarak, gözaltına aldı.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde marketten çıkan kadını taciz eden sapık yakalandı!

S.E.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde marketten çıkan kadını taciz eden sapık yakalandı!
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