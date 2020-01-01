Kocaeli’nin Derince ilçesinde marketten çıkan kadını taciz eden sapık yakalandı!
Kocaeli'nin Derince ilçesinde, marketten çıkan E.İ. (39) adlı kadını takip edip, evinin kapısında elle taciz eden S.E., kaçtı. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak S.E.'yi yakaladı.
01.01.2020 14:37
- Son Güncelleme: 01.01.2020 14:38
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri olay yeri çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin 'uyuşturucu madde kullanma', 'kasten yaralama ve taksirle yaralama' suçlarından toplam 5 suç kaydı bulunan S.E. olduğunu belirledi. Polis, yapılan çalışmayla S.E.'yi yakalayarak, gözaltına aldı.
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