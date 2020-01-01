Cemreler ne zaman düşecek? 2020 İlk cemre havaya ne zaman düşecek? Cemre nedir?
Cemreler ne zaman düşecek? İlk cemre havaya ne zaman düşer? Kor yani ateş anlamına gelen 'cemre' üç aşamada gerçekleşiyor. Cemreni ilki havaya, ikincisi suya, üçüncüsü ise toprağa düşer ve havalar ısınmaya başlar. Yeni yıla girmemiz ile birlikte ilk cemrenin ne zaman düşeceği araştırılıyor. Peki, ilk cemre ne zaman düşüyor? İşte 2020 cemre tarihleri...
01.01.2020 16:42
- Son Güncelleme: 01.01.2020 16:42
İlk cemre havaya ne zaman düşecek? İlk cemrenin ne zaman düşeceği vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Ülke genelinde etkili olan soğuk havalardan bunalan vatandaşlar sıcak havalara hasret kaldı Yaz mevsiminin yaklaştığına işaret eden cemre olayı ne zaman gerçekleşecek? Cemreler ne zaman düşecek? İlk cemre havaya ne zaman düşer? İşte 2020 cemre tarihleri...
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