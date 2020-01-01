Cemreler ne zaman düşecek? 2020 İlk cemre havaya ne zaman düşecek? Cemre nedir?

İlk cemre havaya ne zaman düşecek? İlk cemrenin ne zaman düşeceği vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Ülke genelinde etkili olan soğuk havalardan bunalan vatandaşlar sıcak havalara hasret kaldı Yaz mevsiminin yaklaştığına işaret eden cemre olayı ne zaman gerçekleşecek? Cemreler ne zaman düşecek? İlk cemre havaya ne zaman düşer? İşte 2020 cemre tarihleri...