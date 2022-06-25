Kispete kadın eli değdi! Eşine yardım etmek için başladı usta oldu
Edirne'de yaşayan Heves Kayın, 661'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde er meydanına çıkacak pehlivanların kispetlerini hazırlayan eşi Adem Kayın'ın yanında 3 yıl önce yardımcı olarak başladı. Eşi gibi el sanatları eğitmeni olan Kayın, işi ilerlettiğini belirterek "Eşime kispetin kesim ve süsleme aşamalarında yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir kadın olarak gururluyum. Gelecek kuşaklara da aktarmaya devam edeceğim" dedi.
Edirne'de tarihi 661'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne sayılı günler kala, kispet ustalarında çalışmalar hızlandı. Er meydanında güreşen pehlivanlar, kendilerine özel kispet diktirmenin peşine düşerken, ustaları da taleplere cevap verebilmek için yoğun mesaiye geçti.
El sanatları eğitmeni Adem Kayın da başpehlivanlar başta olmak üzere diğer sporcuların kispetlerini özenle hazırlıyor. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yaklaşmasıyla yoğun çalışmaya giren Kayın, çırak bulamadığı için kurduğu atölyesinde kendisi gibi el sanatları eğitmeni olan eşi Heves Kayın'la kispet yapıyor.
YÜKSEK LİSANS TEZİ DE KİSPET ÜZERİNE
Heves Kayın, kısa sürede mesleği öğrenmesiyle yoğunluğa cevap vermeye başladığını söyledi. Yüksek lisans yaptığı üniversitede bitirme tezi olarak 'Moda ve Tekstil Tasarımında Kispet' isimli kitabı yazdı. Kitabın baskıya hazır olduğunu belirten Kayın, "Kispet merakı eşimden dolayı başladı.