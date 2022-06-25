Kispete kadın eli değdi! Eşine yardım etmek için başladı usta oldu

Eşimin ilk çırağı benim. Kadınların yapamayacağı bir şey yoktur. İsterlerse her şeyi yapabilirler. Gelecek kuşaklara taşımak için bir tezim var. Bir kadın olarak gururluyum. Gelecek kuşaklara da aktarmaya devam edeceğim" diye konuştu.

