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Beşiktaş'ta araba üzerindeki cinsel ilişki rezilliğinde olay gelişme! İddianamede yeni talep...

İstanbul Beşiktaş'ta sokak ortasında bir arabanın üzerinde cinsel ilişkiye giren ve kendilerini uyaranlara tepki gösteren çiftle ilgili olay bir gelişme yaşandı. Ev hapsi kararıyla salıverilen iki şüpheli hakkında "hayasızca hareketlerde bulunmak" suçundan iddianame düzenlendi. İşte Beşiktaş'ta araba üzerinde cinsel ilişkiye giren şahıslar hakkında istenen ceza...

25.06.2022 13:05 - Son Güncelleme: 25.06.2022 13:05
Beşiktaş’ta araba üzerindeki cinsel ilişki rezilliğinde olay gelişme! İddianamede yeni talep...

İstanbul Beşiktaş'ta gece saatlerinde ulu orta ilişkiye giren çift ile ilgili olay bir gelişme yaşandı. Ev hapsi kararıyla salıverilen iki şüpheli hakkında "hayasızca hareketlerde bulunmak" suçundan hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

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Beşiktaş’ta araba üzerindeki cinsel ilişki rezilliğinde olay gelişme! İddianamede yeni talep...

Beşiktaş'ta 11 Haziran günü ibir çift sokak ortasında bir arabanın üzerinde uluorta cinsel ilişkiye girdi. Rezilliğe imza atan çift kendilerini uyaran insanlara aldırış etmezken birde hakarette bulundu.

Beşiktaş’ta araba üzerindeki cinsel ilişki rezilliğinde olay gelişme! İddianamede yeni talep...



Kendilerine "Ne yapıyorsunuz? Eviniz yok mu sizin!" diye bağıran kişiye "Sana ne lan!" diye cevap veren çiftin görüntüleri büyük tepki çekti.

Beşiktaş’ta araba üzerindeki cinsel ilişki rezilliğinde olay gelişme! İddianamede yeni talep...

Olayın görüntülerinin sosyal medyaya düşmesi ardından İstanbul polisi harekete geçti.

Beşiktaş’ta araba üzerindeki cinsel ilişki rezilliğinde olay gelişme! İddianamede yeni talep...

Olay ile ilgili otel işletmecisi olduğu tespit edilen Ahmet Ertan K. ve oyuncu olduğu saptanan Zeynep S. gözaltına alındı.

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