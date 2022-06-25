Beşiktaş'ta araba üzerindeki cinsel ilişki rezilliğinde olay gelişme! İddianamede yeni talep...
İstanbul Beşiktaş'ta sokak ortasında bir arabanın üzerinde cinsel ilişkiye giren ve kendilerini uyaranlara tepki gösteren çiftle ilgili olay bir gelişme yaşandı. Ev hapsi kararıyla salıverilen iki şüpheli hakkında "hayasızca hareketlerde bulunmak" suçundan iddianame düzenlendi. İşte Beşiktaş'ta araba üzerinde cinsel ilişkiye giren şahıslar hakkında istenen ceza...
25.06.2022 13:05 - Son Güncelleme: 25.06.2022 13:05
Olay ile ilgili otel işletmecisi olduğu tespit edilen Ahmet Ertan K. ve oyuncu olduğu saptanan Zeynep S. gözaltına alındı.