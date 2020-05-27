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Kısıtlama sonrası yine aynı manzara

Ramazan Bayramında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından gelen ilk günde yine alışveriş merkezleri önünde uzun kuyruklar oluştu. Esenyurt'ta bir AVM önündeki kuyruk havadan görüntülendi.

27.05.2020 12:49 - Son Güncelleme: 27.05.2020 13:41
Kısıtlama sonrası yine aynı manzara

Koronavirüsle mücadele kapsamında Ramazan Bayramını kapsayan 4 gün süren sokağa çıkma kısıtlamasının ardından birçok kişi Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezine gitti. Alışveriş merkezinin önünde oluşan uzun kuyruklar havadan görüntülendi.

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Kısıtlama sonrası yine aynı manzara

Koronavirüsle mücadele kapsamında 81 ilde dört gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Kısıtlamanın ardından bugün alışveriş merkezleri tekrar açıldı.

Kısıtlama sonrası yine aynı manzara

Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezine gelen vatandaşlar üç sıra halinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Kısıtlama sonrası yine aynı manzara

Vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyduğu, ancak bir kısmının maske takmadığı görüldü. Alışveriş merkezinin önünde oluşan kuyruk havadan görüntülendi.

Kısıtlama sonrası yine aynı manzara
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