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Bilim insanları bile onu açıklayamıyor... 720 cinsel organı var, beyni yok...
Bilim insanları bile onu açıklayamıyor... 720 cinsel organı var, beyni yok...
Dünya bu sıra dışı canlıyı konuşuyor... Bilim insanlarının bile tam olarak nitelendiremediği bu canlıya 'Blob' yani 'damla' adı verildi. Beyni dahi olmayan bu canlı öğrenebiliyor, yaralandığında da 2 dakika içerisindeki kendini iyileştirebiliyor. İşte dünyayı hayrete düşüren o canlı.
28.05.2020 06:38
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Paris Hayvanat Bahçesi sıradışı bir 'canlıyı' ağırlıyor. Blob yani "damla" adlı tuhaf canlı bitkiye benziyor ancak bilim adamları 'kesin eminiz bitki değil' diyor.
Paris Hayvanat Bahçesi'nde sergilenen ilk bitki olan Blom yani 'Damla' tek hücreli ve doğanın gizemlerinden biri olarak görülüyor. Hayvanat bahçesinin bu tuhaf misafiri 'beyni' olmamasına rağmen 'öğrenme yeteneği' ile büyülüyor. Dahası kendini 2 dakikada iyileştirebiliyor.
720 CİNSEL ORGANI VAR
Bilim adamları bitki görünmesine rağmen bunun 'bitki olmadığından' kesinlikle eminler ve onu :"Mantarla hayvan arası bir şey" diye tanımlıyorlar. Beyni, ağzı ve gözleri yok. 720 cinsiyeti var.
Paris Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Bruno David bitkiyle ilgili esrarengiz bilgileri şöyle aktardı:
-'Aslında tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Bugün bile gerçekten bir hayvan mı yoksa mantar mı olduğunu bilmiyoruz. Bitki değil ondan eminiz. Mantarla hayvan arası bir şey gibi.
Beyni yok ama öğrenebiliyor
Blom yani Türkçe ismi ile Damla'yı kestiğinizde 2 dakika içinde kendini iyileştiriyor. Beyni yok ama problem çözme yeteneğine sahip. Blob bir hayvan gibi davranışlara sahip. Öğrenme becerisi var.