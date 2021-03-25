Kırmızı Oda'daki mide bulandıran olay sonrası ifşa oldu! Hüngür hüngür ağladı öz babasının yaptığını itiraf etti Aslıhan Gürbüz...

Özellikle çocukken cinsel istismara maruz kalan bir genç kadın olan Kumru'nun yaşadıkları izleyenleri hüzne boğmuştu. Daha küçücük bir çocukken üvey babası tarafından istismar edilmiş ve çocukluğu elinden alınan Kumru, istismar, tecavüz, şiddet, aşağılanma gibi pek çok acıyı yaşamış bir karakter. Ancak ne yazık ki gerçeklerden uzak değil.