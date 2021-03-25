Kırmızı Oda'daki mide bulandıran olay sonrası ifşa oldu! Hüngür hüngür ağladı öz babasının yaptığını itiraf etti Aslıhan Gürbüz...
Böylesinin eşine benzerine az rastlanır. TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kırmızı Oda'da, Aslıhan Gürbüz'ün hayat verdiği Kumru karakterinin yaşadıkları yürekleri dağlamıştı. Dizide Aslıhan Gürbüz'ün canlandırdığı, babasının tacizine uğrayan Kumru'yu seyredenlerin içi yanarken öyle mide bulandıran bir olay ortaya çıktı ki Aslıhan Gürbüz sessiz kalmadı. Diziyi izleyen küçük bir kız çocuğu hüngür hüngür ağlamaya başladı. Küçük kızın öz babası tarafından yıllarca tacize uğradığı böylece ortaya çıkmış oldu. Sevilay Utkun, Kırmızı Oda'daki Kumru'nun hikayesini izlerken kızının öz babası tarafından tacize uğradığını öğrendi.
25.03.2021 15:09
- Son Güncelleme: 25.03.2021 15:09
Özellikle çocukken cinsel istismara maruz kalan bir genç kadın olan Kumru'nun yaşadıkları izleyenleri hüzne boğmuştu. Daha küçücük bir çocukken üvey babası tarafından istismar edilmiş ve çocukluğu elinden alınan Kumru, istismar, tecavüz, şiddet, aşağılanma gibi pek çok acıyı yaşamış bir karakter. Ancak ne yazık ki gerçeklerden uzak değil.