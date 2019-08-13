Kirli kan vücuttan nasıl atılır? İşte kirli kanı vücuttan atan mucize besin!
Siyah turpun faydaları saymakla bitmiyor. Kök sebzelerden olan süper sağlıklı besin turp, vücuttaki kirli kanı atmanız için mucize bir besin! Cilt problemlerinden sindirim sistemi rahatsızlıklarına kadar pek çok faydası olan siyah turp bol bol tüketilmelidir. Peki siyah turp hangi hastalıkları önlüyor? Siyah turpun faydaları nelerdir? Siyah turp nasıl tüketilmelidir? İşte mucize besin siyah turpun faydaları...
Bir yandan sağlığınızı arttırırken diğer taraftan da muhteşem görünmenizi sağlayacak doğal bir ürün mü arıyorsunuz? O zaman siyah turpu denemenizin vakti geldi de geçiyor. Vücuttaki pis kanı temizleyen besin faydaları ile sizi çok şaşırtacak! Mucize bir besin olarak adlandırılan siyah turpun faydalarından bahsedeceğiz. Kök sebzelerden olan süper sağlıklı besin turp, her türünün faydalı olmasının yanı sıra siyah renkli çeşidi ile sofraların baş tacı olmaya aday. Tam bir şifacı besin olan siyah turpun faydaları saymakla bitmiyor. Cilt problemlerinden böbrek rahatsızlıklarına kadar çok farklı faydaları olan siyah turp bol bol tüketilmelidir. Peki siyah turp hangi hastalıkları önlüyor? Siyah turpun faydaları nelerdir? Siyah turp nasıl tüketilmelidir? İşte tüm bu soruların cevapları ve mucize besin siyah turpun faydaları...
CİLT SAĞLIĞI İÇİN YARARLIDIR
Parlak ve sağlıklı bir cilt elde etmek için ihtiyacınız olan ilk şey, temiz bir iç sistemdir. Kanınız mikroplar ile dolu ise, cildinizin bunu açıkça yansıtmasına şaşırmamalısınız. Siyah turp, böyle bir durumda size fazlasıyla yardımcı olabilir. İçerdiği vitamin B, çinko ve fosfor sayesinde etkili bir kan temizleyicisi olarak çalışır ve vücudumuzdaki atık maddelerin yanı sıra her türlü toksini de ortadan kaldırır. Sonuç olarak sık sık siyah turp tükettiğiniz takdirde vücudunuza detoks etkisi sunarak kusursuz bir güzelliğe sahip olursunuz.
CİLT LEKELERİNİ GİDERİR
Siyah turp bol miktarda doğal antioksidan ve cildimizin yaşlanmaya karşı mücadele edebilmesi için çok önemli olan C vitamini seviyesini içerir. Öte yandan bu antioksidan ve vitamin dışında, vücudumuzdaki oksidasyonu engelleyen son derece güçlü birkaç başka bileşiği daha bünyesinde barındırır. Bu nedenle, siyah turp suyunun düzenli tüketilmesi zararlı serbest radikallerden kurtulmamıza ve dolayısıyla daha genç bir cilde sahip olmanıza yardımcı olacaktır.
SOĞUK ALGINLIĞI VE ÖKSÜRÜĞÜ GİDERİR
Siyah turpun büyülü gücü aynı zamanda kronik soğuk algınlığı ve öksürük tedavisinde de etkilidir. Bunun için turpun suyunu sıkın biraz şeker ilave edip bekletin. Sabahları meyve suyu olarak tükettiğinizde solunum sistemi enfeksiyonları için mükemmel bir ilaç olduğunun farkına varacaksınız.