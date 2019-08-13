Günlerce burnundaki kanamayı durduramadı! Öyle bir şey çıktı ki, kan dondurdu

Çin'den gelen görüntüler hayret uyandıracak cinsten! Baş ağrısı ve burun kanaması şikayeti ile doktora giden 51 yaşındaki adamın burnundan öyle bir şey çıktı ki, sosyal medya sallandı. Yaklaşık 2 hafta boyunca burnundaki kanama durmayan ve baş ağrısı çeken adamın burnunda siyah bir kitle gören doktor, operasyonun ardından öyle bir şeyle karşılaştı ki... Hastanın şikayetleri doğrultusunda muayenesini gerçekleştiren Dr. Liu, 51 yaşındaki adamın burnunda parazit olduğunu tespit etti. Ardındansa operasyona başlandı. Kısa sürede acıdan kurtarılan adamın burnundan oldukça büyük bir parazit çıkarıldı. İşte o kareler...

13.08.2019 16:34 - Son Güncelleme: 13.08.2019 16:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





