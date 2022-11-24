Böylesinin bir eşi benzeri daha yok yıllardır böyle yaşıyor! Bu kareler görenlere 'Allah neler yaratıyor' dedirten cinsten
Doğduğundan bu yana parmağını bükemeyenler, dizilimini değiştiren mısırlar, mor gözleri olanlar ve nicesi... Canlılar aleminin her bir parçasından sosyal medyaya yayılan bu kareler görenlerin ağzını bir karış açık bırakan cinsten. Bazıları şoke ederken bazıları da epey yüzleri güldürüyor. İşte sosyal medyada çok konuşulan ve elden ele yayılan o görüntüler.
24.11.2022 11:42 - Son Güncelleme: 24.11.2022 11:42