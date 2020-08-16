Kim Milyoner Olmak İster'in sezon finaline damga vuran soru: Ayasofya'da hangi Osmanlı sultanı namaz kılmamıştır?
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması sezon finaliyle yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde geceye "Hangi Osmanlı sultanı, İstanbul'daki Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde namaz kılmamıştır?" sorusu damga vurdu. Peki, Ayasofya'da hangi padişah namaz kılmamıştır? İşte Kim Milyoner Olmak İster'in sezon finalinde geceye damga vuran Ayasofya sorusunun cevabı...
16.08.2020 00:57
- Son Güncelleme: 16.08.2020 01:10
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