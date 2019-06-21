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Kim Milyoner Olmak İster'in 1 milyonluk soruları! Kim Milyoner Olmak İster'de saç baş yolduran ODTÜ'lü!

ATV'nin reyting rekorları kıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster tam gaz devam ediyor. Murat Yıldırım'ın sunumuyla seyirci karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular da seyirciler tarafından sıklıkla aranıyor. Fenomen yarışma Kim Milyoner Olmak İster'in 1 milyon liralık sorularından bazılarını sizler için derledik. Ekran başında büyük ilgiyle izlenen yarışmanın son bölümüne ODTÜ'lü Ezgi Gürses Ortaköy sorusu ile damga vurdu! Elendiği soru sosyal medyaya düştü. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in 1 milyonluk soruları!

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21.06.2019 13:09 - Son Güncelleme: 21.06.2019 13:39
Kim Milyoner Olmak İster'in 1 milyonluk soruları! Kim Milyoner Olmak İster'de saç baş yolduran ODTÜ'lü!

ATV ekranlarında yaklaşık 3 sezondur devam eden Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması, oyuncu Murat Yıldırım'ın başarılı ve keyifli sunumu ile devam ediyor. Yarışma ekran başındakiler tarafından ilgiyle izleniyor.

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Kim Milyoner Olmak İster'in 1 milyonluk soruları! Kim Milyoner Olmak İster'de saç baş yolduran ODTÜ'lü!

Ekranların en uzun soluklu yarışma programlarının başında gelen Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular kadar yarışmaya katılanlar da ekran başındakiler tarafından büyük ilgi görüyor.

Kim Milyoner Olmak İster'in 1 milyonluk soruları! Kim Milyoner Olmak İster'de saç baş yolduran ODTÜ'lü!

Yayınlanan son bölüme katılan Ezgi Gürses adındaki bir yarışmacının elendiği soru ise ekran başındakilere deyim yerindeyse saç baş yoldurdu.

Kim Milyoner Olmak İster'in 1 milyonluk soruları! Kim Milyoner Olmak İster'de saç baş yolduran ODTÜ'lü!

ODTÜ'de siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümü ikinci sınıf öğrencisi olan Ezgi Hanım aynı zamanda İstanbul Üniversitesi'nde uzaktan İşletme okuduğu söylemesi ekran başındakilerin beklentisini arttırdı.

Kim Milyoner Olmak İster'in 1 milyonluk soruları! Kim Milyoner Olmak İster'de saç baş yolduran ODTÜ'lü!

Peki ODTÜ'lü yarışmacı hangi soruda elendi de sosyal medyanın diline düştü? 30 binlik 8. soruya gelen Ezgi Gürses'e -Hangi iki ilin Ortaköy adında bir ilçesi vardır- sorusu yönetildi.

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