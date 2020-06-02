Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 'Hababam Sınıfı' sorusu! Doğru cevap ne Kemal Sunal ne de Münir Özkul...
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv'de izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde geceye "Hababam Sınıfı, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, Hababam Sınıfı Uyanıyor, Hababam Sınıfı Tatilde, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ve Hababam Sınıfı Güle Güle filmlerinin tümünde rol alan kimdir?" sorusu damga vurdu. Yarışmacı soruyu cevaplarken ilk başta Kemal Sunal dedi sonra Münir Özkul cevabı verdi ama yine de elendi. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuan 'Hababam Sınıfı' sorusu...
02.06.2020 00:50
- Son Güncelleme: 02.06.2020 01:07
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