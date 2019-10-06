Kim Milyoner Olmak İster'de milyonluk soruyu doğru bilmişti! İşte Arda Ayten'in yürek burkan hayat hikayesi...
Atv ekranlarında yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster'de gösterdiği performans ve kazandığı ödülle adını duyuran 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Arda Ayten bir ilke imza attı. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yarışmasında ilk kez bir yarışmacı milyoner oldu! Tüm Türkiye'nin başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında tanıdığı Arda Ayten yarışmadan önceki hayatını anlattı. İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyonluk soruyu doğru yanıtlayan 20 yaşındaki Arda Ayten'in yürek burkan hayat hikayesi…
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında adını altın harflerle yazdıran Arda Ayten tüm soruları doğru cevaplayan ve herkesi ekran başına kilitlemeyi başardı. Yayınlanan yarışma programının son bölümü reyting rekorları kırdı ve tüm Türkiye, Ardayı böyle tanıdı. Yarışmaya katılmadan önceki hayatını anlatan Arda Ayten'in hayat hikayesi ise yürek burktu. İşte Tıp Fakültesi öğrencisi genç Arda'nın o hikayesi…