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Kim Milyoner Olmak İster'de milyonluk soruyu doğru bilmişti! İşte Arda Ayten'in yürek burkan hayat hikayesi...

Atv ekranlarında yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster'de gösterdiği performans ve kazandığı ödülle adını duyuran 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Arda Ayten bir ilke imza attı. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yarışmasında ilk kez bir yarışmacı milyoner oldu! Tüm Türkiye'nin başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında tanıdığı Arda Ayten yarışmadan önceki hayatını anlattı. İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyonluk soruyu doğru yanıtlayan 20 yaşındaki Arda Ayten'in yürek burkan hayat hikayesi…

06.10.2019 05:19 - Son Güncelleme: 06.10.2019 05:27
Kim Milyoner Olmak İster'de milyonluk soruyu doğru bilmişti! İşte Arda Ayten'in yürek burkan hayat hikayesi...

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında adını altın harflerle yazdıran Arda Ayten tüm soruları doğru cevaplayan ve herkesi ekran başına kilitlemeyi başardı. Yayınlanan yarışma programının son bölümü reyting rekorları kırdı ve tüm Türkiye, Ardayı böyle tanıdı. Yarışmaya katılmadan önceki hayatını anlatan Arda Ayten'in hayat hikayesi ise yürek burktu. İşte Tıp Fakültesi öğrencisi genç Arda'nın o hikayesi…

Kim Milyoner Olmak İster'de milyonluk soruyu doğru bilmişti! İşte Arda Ayten'in yürek burkan hayat hikayesi...

Kitaplara karşı büyük bir ilgisi olduğunu dile getiren Arda Ayten, henüz 20 yaşında ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi...

Kim Milyoner Olmak İster'de milyonluk soruyu doğru bilmişti! İşte Arda Ayten'in yürek burkan hayat hikayesi...

Genç yarışmacı, yarışmadan kazandığı parayla çok daha fazla kitap alıp okuyacağını paylaşmasıyla hemen herkesin takdirini ve beğenisini kazanmıştı.

Kim Milyoner Olmak İster'de milyonluk soruyu doğru bilmişti! İşte Arda Ayten'in yürek burkan hayat hikayesi...

Kitaba karşı derin bir ilgisi olan ve bu nedenle harcamalarını ağırlıklı olarak kitap üzerine yaptığını ifade eden Arda Ayten, bu yıl içerisinde toplamda 100'ü aşkın kitap okuduğunu dile getirdi.

Kim Milyoner Olmak İster'de milyonluk soruyu doğru bilmişti! İşte Arda Ayten'in yürek burkan hayat hikayesi...

Şimdiye kadar dört adet kitap yazdığını izleyicilerle paylaşan Arda Ayten'in ''Param olmadığı için senede sadece 150 kitap okuyabiliyorum'' şeklinde açıklamalarda bulunması seyircilerin gönlünü fethetti.

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