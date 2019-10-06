Kim Milyoner Olmak İster'de milyonluk soruyu doğru bilmişti! İşte Arda Ayten'in yürek burkan hayat hikayesi...

Atv ekranlarında yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster'de gösterdiği performans ve kazandığı ödülle adını duyuran 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Arda Ayten bir ilke imza attı. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yarışmasında ilk kez bir yarışmacı milyoner oldu! Tüm Türkiye'nin başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında tanıdığı Arda Ayten yarışmadan önceki hayatını anlattı. İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyonluk soruyu doğru yanıtlayan 20 yaşındaki Arda Ayten'in yürek burkan hayat hikayesi…

06.10.2019 05:19 - Son Güncelleme: 06.10.2019 05:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





