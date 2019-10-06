Günlük burç yorumları – 6 Ekim 2019 Pazar
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 6 Ekim Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Arkadaşlarınızla birlikte ortak çalışmalarda bazı sürtüşmeler söz konusu. Organizasyon konularında bazı sorunlar çıkacaktır. Kendinizle ilgili bazı konularda acele etmemelisiniz. Sezgisel yeteneğinizi ortak çalışmalarınızda başarı ile göstermek istiyorsunuz fakat, temkinli davranmakta ısrarcı olmalısınız.
BOĞA:
Kendinizi aşma konusunda başarılı çalışmalar içindesiniz. Mesleki anlamda sezgilerinizi ustaca kullandığınız için, çevrenizden takdir alıyorsunuz. Ailenizle ilgili yapıcı davranışlar sergilemenize rağmen, olaylar sizi zorladığı zaman, kendinizi güçsüz hissediyorsunuz. Siz her zaman aşılması zor olan hedefleri seçiyorsunuz.
İKİZLER:
Düşüncelerinizde sezgisel davranışlarınızın payı çok fazla büyük. Fikirlerinizi paylaşma konusunda farklı bir tutum izliyorsunuz. Çalışma yaşantınızla ilgili yeni durumlar söz konusu olacak. Görüşeceğiniz kişilerin, sizin için önemli bir performans sergileyeceğini biliyor ve yaşam rotanızı farklı bir yöne kaydırmak istiyorsunuz.
YENGEÇ:
Karşı tarafın maddesel gücü karşısında kendinize yeni bir pota oluşturmak isteyebilirsiniz. Bugün, birlikte çalıştığınız kişilerle ortak bir hedef belirleyeceksiniz. Siz yeniliklere açık değilsiniz. Karşı tarafın cesur davranışları karşısında kendi sınırlarınızı çizmek isteyebilirsiniz. Partnerinizin üstün gücünden faydalanacaksınız.
ASLAN:
Eşinizde üstün nitelik aradığınız için, bugün kişisel ilişkilerinizde önemli adımlar atabilirsiniz.Ortak çalışma içinde olduğunuz her kişinin farklı ve potansiyel gücün yüksek olmasına dikkat ediyorsunuz. Yakın dostlarınızın eski tekliflerini tekrar yenileme durumları söz konusu olacak. Yeniden deneyebilirsiniz.