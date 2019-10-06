Günlük burç yorumları – 6 Ekim 2019 Pazar

İKİZLER:

Düşüncelerinizde sezgisel davranışlarınızın payı çok fazla büyük. Fikirlerinizi paylaşma konusunda farklı bir tutum izliyorsunuz. Çalışma yaşantınızla ilgili yeni durumlar söz konusu olacak. Görüşeceğiniz kişilerin, sizin için önemli bir performans sergileyeceğini biliyor ve yaşam rotanızı farklı bir yöne kaydırmak istiyorsunuz.