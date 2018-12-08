Nostradamustan korkunç 2019 kehanetleri! Türkiyeyi 2019da neler bekliyor?

Nostradamus'tan korkunç 2019 kehanetleri! Türkiye'yi 2019'da neler bekliyor?
2019'a sadece günler kala dünyanın gelmiş geçmiş en ünlü kahini Nostradamus'un yeni yıl ile iglili kehanetleri korkuttu. Bugüne kadar birçok kehaneti gerçekleşen Nostradamus'un Türkiye ile ilgili bulunduğu kehanet kan donduracak cinsten. Eğer Nostradamus'un bu kehaneti gerçekleşirse, 2019'da Türkiye'de taş taş üstünde kalmayabilir!
Kahin denince akla ilk gelen isim o 'Nostradamus'. Günümüzden binlerce yıl önce yaşamış olan Nostradamus'un birçok kehanetinin gerçekleştiği biliniyor.
YENİDEN OKUNUYOR
2019 yılının yaklaştığı bu günlerde ünlü kahin Nostradamus'un 'Yüzyıllar' adlı kitabındaki bölümler yeniden okunmaya başlandı. Nostradamus'un kitabında 2019 ve Türkiye için korkutan kehanetler var. İşte Nostradamus'un 2019 Türkiye kehanetlerinden bazıları...
Güney Asya'dan sonra Türkiye'de deprem olacak
Endonezya'da yakın zamanda meydana gelen depremler sonrası uzmanlar 'kehanet doğru mu olacak' tartışması başladı. Ancak kehanetler İngiliz uzmanları ikiye bölmüş durumda. Zira uzmanlar depremlerle ilgili Nostradamus'un Yüzyıllar adlı kitabındaki bölümleri farklı şekillerde yorumluyorlar.