Nostradamus'tan korkunç 2019 kehanetleri! Türkiye'yi 2019'da neler bekliyor?

2019'a sadece günler kala dünyanın gelmiş geçmiş en ünlü kahini Nostradamus'un yeni yıl ile iglili kehanetleri korkuttu. Bugüne kadar birçok kehaneti gerçekleşen Nostradamus'un Türkiye ile ilgili bulunduğu kehanet kan donduracak cinsten. Eğer Nostradamus'un bu kehaneti gerçekleşirse, 2019'da Türkiye'de taş taş üstünde kalmayabilir!

8 Aralık 2018 Cumartesi, 10:18:47 Güncelleme: 11:30:39
Nostradamustan korkunç 2019 kehanetleri! Türkiyeyi 2019da neler bekliyor?

Kahin denince akla ilk gelen isim o 'Nostradamus'. Günümüzden binlerce yıl önce yaşamış olan Nostradamus'un birçok kehanetinin gerçekleştiği biliniyor.

YENİDEN OKUNUYOR
2019 yılının yaklaştığı bu günlerde ünlü kahin Nostradamus'un 'Yüzyıllar' adlı kitabındaki bölümler yeniden okunmaya başlandı. Nostradamus'un kitabında 2019 ve Türkiye için korkutan kehanetler var. İşte Nostradamus'un 2019 Türkiye kehanetlerinden bazıları...

Nostradamustan korkunç 2019 kehanetleri! Türkiyeyi 2019da neler bekliyor?

Güney Asya'dan sonra Türkiye'de deprem olacak
Endonezya'da yakın zamanda meydana gelen depremler sonrası uzmanlar 'kehanet doğru mu olacak' tartışması başladı. Ancak kehanetler İngiliz uzmanları ikiye bölmüş durumda. Zira uzmanlar depremlerle ilgili Nostradamus'un Yüzyıllar adlı kitabındaki bölümleri farklı şekillerde yorumluyorlar.

Nostradamustan korkunç 2019 kehanetleri! Türkiyeyi 2019da neler bekliyor?

Deprem olacağı kehanetine karşı çıkan bir isim Fransız uzman Fontbrune. Fontrune'ye göre Nostradamus'ın deprem kehameti çoktan gerçekleşti. Kitabın üçüncü cildindeki Türkiye depremi kehaneti Gölcük depremiydi ve yeni bir deprem olmayacak.

Nostradamustan korkunç 2019 kehanetleri! Türkiyeyi 2019da neler bekliyor?

Ancak kehaneti farklı yorumlayanlar için durum daha korkutucu. Bir dizi uzmana göre Nostradamus'un kehaneti henüz gerçekleşmedi yakın bir gelecekte bir deprem olacak.

Nostradamustan korkunç 2019 kehanetleri! Türkiyeyi 2019da neler bekliyor?

KEHANETLER DEPREMLE SINIRLI DEĞİL
Astrolojiden faydalanarak kehanetlerinde kesin zamanlama verileri kullanan ilk kahin olan Nostradamus'un Türkiye kehanetleri depremle de sınırlı değil.

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