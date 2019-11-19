Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran "telli çalgı" sorusu! Jokerini kullanmasına rağmen bilemedi...
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle yine milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edildi. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümünde geceye "Hangisi telli bir çalgıdır?" sorusunun sorulduğu yarışmacı damga vurdu. Joker hakkını da kullanmasına rağmen soruyu doğru yanıtlayamayan yarışmacı Milyoner'e veda etti. Peki, "Hangisi telli bir çalgıdır?" sorusunun cevabı ne? İşte sorunun cevabı ve Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran anlar...
19.11.2019 05:19
- Son Güncelleme: 19.11.2019 05:26
Atv ekranlarında yayınlanan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle yine milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edildi.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER/ YENİ BÖLÜM - TIKLA İZLE
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