Kim Milyoner Olmak İster 845. yeni bölüm tek parça izle! 18 Kasım Kim Milyoner Olmak İster son bölüm izle 18.11.2019 23:22

Kim Milyoner Olmak İster bu akşam 845. yeni bölümüyle saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunucu koltuğunu devraldığı yarışmada yine heyecan doruktaydı. Kim Milyoner Olmak İster 18 Kasım izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

Kim Milyoner Olmak İster bu akşam 845. yeni bölümüyle saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunucu koltuğunu devraldığı yarışmada yine heyecan doruktaydı. Kim Milyoner Olmak İster 18 Kasım izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

PROGRAMIN FORMATI NEDİR?

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor!

Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her halukarda sizin oluyor.

12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.

Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?