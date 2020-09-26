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Kim Milyoner Olmak İster'de Fransuva'yı iyileştiren Osmanlı hekimi ile ilgili soru geceye damga vurdu

Atv ekranlarının fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla yeni sezondaki ilk bölümünde izleyicisini ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde geceye bir yarışmacıya sorulan "1. Fransuva'nın ishal tedavisi için Paris'e gelen Osmanlı hekimi, ona hangisini yedirip kralı iyileştirmiş ve bu yüzden o yiyecek Fransa'da ilk başta ilaç olarak tanınmıştır? sorusu damga vurdu. Peki, Fransuva'yı iyileştiren Osmanlı hekimi ile ilgili sorulan sorunun cevabı ne? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran o sorunun cevabı ve yeni bölümden kareler...

26.09.2020 23:32 - Son Güncelleme: 26.09.2020 23:50
Kim Milyoner Olmak İster'de Fransuva'yı iyileştiren Osmanlı hekimi ile ilgili soru geceye damga vurdu

Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla yeni sezondaki ilk bölümünde izleyicisini ekranları başına kilitledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kim Milyoner Olmak İster'de Fransuva'yı iyileştiren Osmanlı hekimi ile ilgili soru geceye damga vurdu

Milyoner'in yayınlanan son bölümünde geceye bir yarışmacıya sorulan "1. Fransuva'nın ishal tedavisi için Paris'e gelen Osmanlı hekimi, ona hangisini yedirip kralı iyileştirmiş ve bu yüzden o yiyecek Fransa'da ilk başta ilaç olarak tanınmıştır? sorusu damga vurdu.

Kim Milyoner Olmak İster'de Fransuva'yı iyileştiren Osmanlı hekimi ile ilgili soru geceye damga vurdu

Peki, Fransuva'yı iyileştiren Osmanlı hekimi ile ilgili sorulan sorunun cevabı ne?

Kim Milyoner Olmak İster'de Fransuva'yı iyileştiren Osmanlı hekimi ile ilgili soru geceye damga vurdu

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran o sorunun cevabı ve yeni bölümden kareler...

Kim Milyoner Olmak İster'de Fransuva'yı iyileştiren Osmanlı hekimi ile ilgili soru geceye damga vurdu

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