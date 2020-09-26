Kim Milyoner Olmak İster'de Fransuva'yı iyileştiren Osmanlı hekimi ile ilgili soru geceye damga vurdu

Milyoner'in yayınlanan son bölümünde geceye bir yarışmacıya sorulan "1. Fransuva'nın ishal tedavisi için Paris'e gelen Osmanlı hekimi, ona hangisini yedirip kralı iyileştirmiş ve bu yüzden o yiyecek Fransa'da ilk başta ilaç olarak tanınmıştır? sorusu damga vurdu.