Kim Milyoner Olmak İster'de Fransuva'yı iyileştiren Osmanlı hekimi ile ilgili soru geceye damga vurdu

26.09.2020 23:49

Atv ekranlarının fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla yeni sezondaki ilk bölümünde izleyicisini ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde geceye bir yarışmacıya sorulan "1. Fransuva'nın ishal tedavisi için Paris'e gelen Osmanlı hekimi, ona hangisini yedirip kralı iyileştirmiş ve bu yüzden o yiyecek Fransa'da ilk başta ilaç olarak tanınmıştır? sorusu damga vurdu.