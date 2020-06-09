Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru: 1968'den 2016'ya kadar kamusal alanda bu oyunu oynamak yasaktı
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde geceye bir yarışmacıya sorulan "Türkiye'de 1968'den 2016'ya kadar kadar geçerli bir yasaya göre kamuya açık alanda hangisi yasaktı?" sorusu damga vurdu. Dikkat çeken soru, izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o soru ve yeni bölümden kareler...
09.06.2020 00:58
- Son Güncelleme: 09.06.2020 01:30
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