Haberler Galeri Yaşam Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru: 1968'den 2016'ya kadar kamusal alanda bu oyunu oynamak yasaktı

Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru: 1968'den 2016'ya kadar kamusal alanda bu oyunu oynamak yasaktı

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde geceye bir yarışmacıya sorulan "Türkiye'de 1968'den 2016'ya kadar kadar geçerli bir yasaya göre kamuya açık alanda hangisi yasaktı?" sorusu damga vurdu. Dikkat çeken soru, izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o soru ve yeni bölümden kareler...

09.06.2020 00:58 - Son Güncelleme: 09.06.2020 01:30
Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru: 1968'den 2016'ya kadar kamusal alanda bu oyuu oynamak yasaktı

Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle yine izleyicisini ekranları başına kilitledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru: 1968'den 2016'ya kadar kamusal alanda bu oyuu oynamak yasaktı

Milyoner'in yayınlanan son bölümünde geceye bir yarışmacıya sorulan "Türkiye'de 1968'den 2016'ya kadar kadar geçerli bir yasaya göre kamuya açık alanda hangisi yasaktı?" sorusu damga vurdu.

Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru: 1968'den 2016'ya kadar kamusal alanda bu oyuu oynamak yasaktı

Dikkat çeken "Türkiye'de 1968'den 2016'ya kadar kadar geçerli bir yasaya göre kamuya açık alanda hangisi yasaktı?" sorusu izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı.

Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru: 1968'den 2016'ya kadar kamusal alanda bu oyuu oynamak yasaktı

İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o soru ve yeni bölümden kareler...

Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru: 1968'den 2016'ya kadar kamusal alanda bu oyuu oynamak yasaktı

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Norveçli mühendis her şeyi bıraktı kabileye katıldı! Yarasa ve maymun yedi ama sonrasında...
Norveçli mühendis her şeyi bıraktı kabileye katıldı! Yarasa ve maymun yedi ama sonrasında...