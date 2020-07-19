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Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken 60 bin lira değerindeki Yeşilçam sorusu! Bakın cevabı neymiş...

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde geceye 60.000 TL değerindeki "1968 yapımı 'Dünyanın En Güzel Kadını' adlı Yeşilçam filminde hangi adda bir karakter yer almaktadır?" sorusu damga vurdu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 'Yeşilçam' sorusunun cevabı ne? İşte 'Yeşilçam' sorusunun cevabı ve Milyoner'in yeni bölümünden kareler...

19.07.2020 01:28 - Son Güncelleme: 19.07.2020 01:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





