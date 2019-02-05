Kim Milyoner Olmak İster 801. son bölümde Fatih Sultan Mehmed sorusunu bilemeyince...

Murat Yıldırım'ın sunumuyla dün akşam Atv ekranlarına gelen dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster 801. son bölüme damga vuran Fatih Sultan Mehmed sorusu...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 801. BÖLÜMDEKİ FATİH SULTAN MEHMED SORUSU - TIKLA