Kim Milyoner Olmak İster 801. son bölümde Fatih Sultan Mehmed sorusunu bilemeyince...
Kim Milyoner Olmak İster 801. son bölüm dün akşam Murat Yıldırım'ın sunumuyla Atv ekranlarında yayınlandı. Dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster 801. son bölümde yarışmacıya yöneltilen Fatih Sultan Mehmed sorusu geceye damga vurdu. Jokerlerini kullanmasına rağmen yanlış soruya yanlış cevap veren yarışmacı sosyal medyada günün konusu oldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster 801. son bölüm tüm soru ve cevapları...
05.02.2019 10:01 - Son Güncelleme: 05.02.2019 10:05
Murat Yıldırım'ın sunumuyla dün akşam Atv ekranlarına gelen dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster 801. son bölüme damga vuran Fatih Sultan Mehmed sorusu...
KİM MİLYONER OLMAK İSTER 801. BÖLÜMDEKİ FATİH SULTAN MEHMED SORUSU - TIKLA
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