Kim Milyoner Olmak İster 801. son bölümde Fatih Sultan Mehmed sorusunu bilemeyince... 05 Şubat 2019, Salı

Kim Milyoner Olmak İster 801. son bölüm dün akşam Murat Yıldırım'ın sunumuyla Atv ekranlarında yayınlandı. Dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster 801. son bölümde yarışmacıya yöneltilen Fatih Sultan Mehmed sorusu geceye damga vurdu. Jokerlerini kullanmasına rağmen yanlış soruya yanlış cevap veren yarışmacı sosyal medyada günün konusu oldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster 801. son bölüm tüm soru ve cevapları...