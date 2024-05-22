Osmanlı ve İstanbul'dan kayıp görüntüler ABD'de! Tarih değiştiren fotoğraf ortaya çıktı!

Fotoğrafın icadı, 19. yüzyıldan itibaren dünyaya yeni bir pencere açarak farklı kültürlerin ve coğrafyaların keşfedilmesini ve belgelenmesini mümkün kıldı. Bu teknolojik yenilik, hem sanatsal hem de bilimsel anlamda büyük bir devrim niteliği taşıdı. Özellikle Batı dünyası, bu yeni araç sayesinde uzak ve egzotik yerleri merak edip keşfetme fırsatı buldu. Bu dönemde Batı'nın en çok ilgi gösterdiği ve merak ettiği ülkelerden biri de Osmanlı İmparatorluğu'ydu.