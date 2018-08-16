Kilo verdi kimse tanımadı

27 yaşındaki John Allaaire, fitness programıyla 244 kilodan 136 kiloya düştü.
16 Ağustos 2018 Perşembe, 12:31:07 Güncelleme: 12:32:20
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136 kilo verdikten sonra vücudu sarkan John Allaaire, yemek bağımlılığı ile verdiği mücadeleyi anlattı.
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"Obez olmak ayrı bir durum, morbid obeziteye ulaştığınızda ise apayrı bir durumla karşılaşıyorsunuz. 20 yaşıma geldiğimde doktora gittim ancak onlar benim ağırlığımı ölçemediler. Bunun üzerine Florida'daki bir balık pazarına gittim.
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Pazarın arkasında ticari amaçla kullanılan bir ölçekte tartılmak zorunda kaldım. Oradaki insanlara neden orada olduğumu anlatmak zorunda kaldım. Bana verilen tepkilerin hiçbirini hatırlamıyorum." diyen John'un kilo verme hikayesi...'
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Yeme alışkanlığıma baktığımda anne-babamın boşanma döneminde başladığını fark ediyorum. Annem o dönemde üzülmemi engellemek için 'Bu gece çok güzel bir pazara gidelim ve kendimize fazladan pasta alalım!' diyordu.'
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Bu durumu John 18 yaşındayken babasının kanser olduğu gerçeğiyle başa çıkmak için kendisini yemeye verdiği gerçeğiyle devam etmiş. Öyle ki John, 1 yıl içinde 172 kilodan 226 kiloya çıkmış. Bu değişim onu morbid obezite kateogisine almıştı.