Kendini Bitcoin yorumcusu olarak tanıttı! Yüzlerce kişiyi dolandırdı

Kendisinin yalancı olduğunu çok acı bir şekilde tecrübe ettik. Kendisine yazdığım zamanlarda cevap alamıyorum, umursamaz bir tavrı var. Kendisine bir şey olmayacağını düşünüyor. Eşimin kanser tedavisi için biriktirdiğim 350 bin TL'yi verdim. Bana 1 aya dönüş yapacağını söyledi ve kar vadetti.

Verdiğim paranın 2 buçuk katını alacağımı söyledi. Ne kar alabildik ne de verdiğimiz parayı. Kendisine bir saadet zinciri kurmuş. Hala kendisine yeni kurbanlar buluyor, takipçisi de fazla. Şikayette de bulundum, artık bu şahsa gereken yapılsın." dedi.

"TİKTOK'TA CANLI YAYINLARLA KANDIRIYOR"



Batman'da yaşayan Ahmet Y., "5 bin dolar verdim. Tiktok'ta canlı yayınlar açıp yatırım tavsiyelerinde bulunuyordu. İletişim için de Telegram adresinden ulaşmamızı istiyordu. Ben de 1 yıldır takip ediyordum.