Ders zili çaldı ama onlar yoktu! Bolu Kartalkaya’daki otel yangını faciasında hayatını kaybeden Lalin, Buse ve Mina okullarında anıldı

Bolu Kartalkaya'da çıkan yangında hayatını kaybeden 78 kişinin çoğunluğunu sömestir tatilindeki çocuklar oluşturdu.
Türkiye'nin ciğerini yakan olayda arkadaşlarını kaybeden öğrenciler için bugün çok zor bir gündü. Tatilin ardından çalan ilk ders zilinde feci olayda hayatını kaybeden sınıf arkadaşlarını unutmadılar. Lalin Doğan, Buse Dayı ve Mina Akişli'nin arkadaşlarının sözleri herkesi duygulandırdı.
"ÇİÇEĞİMİZİ SOLDURDUK"
Sömestir tatilinin ardından okulların açılmasıyla Lalin Doğan için eğitim gördüğü okulda anma programı düzenlendi. Anmaya İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Törende, müzik öğretmeni Gülcan Demirel, 11-B sınıfı öğrencisi Lalin Doğan ile annesi Ceren Yaman Doğan'ın ölümünü büyük üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, "Bugüne başlamak burada olmak daha da zor. Bugün burada olmak her zamankinden daha da zor. Çünkü artık çok eksiğiz. Oysa 17 Ocak günü birçok güzel planla başlamıştı tatilimiz. Ancak ulusça yas tutacağımız kadar büyük ve acı bir olayla karşılaştık. Her birimiz olayın olduğu günden bu yana çeşitli duygularla savruluyoruz. Olayı takip etmeye çalışıyoruz. Kızgın, öfkeli, çaresiz ve yılgın hissettiğimiz günler, saatler oldu. Bu duyguların hepsi bizim, hepsi sizin ve hepsi gerçekçi. Birbirimize sarılarak, birbirimizden güç alarak, birbirimizi destekleyerek bu zamanları yönetebiliriz. Emin olun tüm öğretmenlerimiz de bu acıyı kalplerinde derinden hissediyorlar. Size sağlayabilecekleri her türlü desteğe hazırlar. Sevgili Lalin'imiz varlığıyla isminin anlamı gibi çiçek açtırdı gönlümüzde. Onu tanıyarak yüzünde gülümseme yaratmayacak kimse olamayacağını düşünüyorum. Ama çiçeğimizi erken soldurduk" dedi.
ARKADAŞINDAN DUYGU DOLU KONUŞMA
Öğrencilerden Eda Gücük ise Lalin Doğan'ın cıvıl cıvıl hayat dolu biri olduğunu ifade ederek şunları söyledi:
"Bugün burada bu konuşmayı yapmak benim için çok zor. Biricik Lalin'imizi ve kıymetli annesi Ceren teyzemizi kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyim. Yarım kaldık. Bir tanecik Lalin'imiz eminim ki buradaki herkesin yüzünü en azından bir kere güldürmüştür. Çok iyi kalpli, samimi, ufacık şeylerle mutlu olmayı bilen, cıvıl cıvıl, hayat dolu biriydi. Bendeki yeri ise apayrı. Lalin benim için sadece yan sıramda oturan bir arkadaşım değil, tüm dertlerimi düşünmeden paylaştığım, canımdan bir parça; bizim evin ikinci kızıydı. Onunla yaşanan binlerce güzel anı ve yaşanamayacak onlarcası var" diye konuştu.
Anma töreninde Lalin Doğan ile annesi Ceren Yaman Doğan için dualar okundu. Dua sırasında bazı öğrenciler duygu dolu anlar yaşadı. Lalin Doğan'ın sırasına çiçekler bırakıldı. Lalin Doğan'ın anısına bir hafta boyunca lisede okul zili de çalmayacak.
Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangın faciasında hayatını yitiren "Dayı" ailesinin 12 yaşındaki ferdi Buse Dayı, eğitim gördüğü BÜMED MEÇ Koşuyolu Ortaokulu'nda arkadaşları ve öğretmenleri tarafından isminin verildiği "Buse Dayı Konferans Salonu'nda" anıldı. Anma törenine Okul Müdürü Cihat Zengin, Rehberlik Öğretmeni Klinik Psikolog Dilara Gonce ve Buse Dayı'nın sınıf arkadaşları katıldı.
"BUSE BİZİM KALBİMİZDE VE HATIRALARIMIZDA YAŞAMAYA DEVAM EDECEK"
Törende konuşan Rehberlik Öğretmeni ve Klinik Psikolog Dilara Gonce, "Bugün burada, hepimizi üzen bir vedayı anmak için bir araya geldik. Sevgili arkadaşımızın artık bizimle olmaması hepimizi derinden etkiledi. Böyle zamanlarda üzüntü, şaşkınlık, hatta bazen anlamakta zorlandığımız duygular hissetmek çok normaldir. Yas hepimizin farklı şekilde yaşadığı bir süreçtir. Buse bizim kalbimizde ve hatıralarımızda yaşamaya devam edecek. Onu güzel hatıralarımızla, iyi dileklerimizle, sevgiyle hatırlayacağız. Sevgili Buse, seninle geçirdiğimiz her an değerliydi. Gülüşün, enerjin ve güzelliklerin hep hafızamızda olacak. Şimdi bir arada olamasak da kalbimizde hep bizimle olacaksın. Huzur içinde uyu, seni unutmayacağız" dedi.
Törenin ardından, Buse Dayı için hazırlanan anı defterine sınıf arkadaşları ve öğretmenleri, hatıralarını yazarak duygularını dile getirdi.
Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında babası Şenol Akişli ve babaannesi Gülçin Akişli ile birlikte hayatını kaybeden 11 yaşındaki Mina Akişli, öğrenim gördüğü Tuzla Çağrıbey Ortaokulu'nda düzenlenen törenle anıldı.
5. sınıf öğrencisi olan Mina Akişli için okul arkadaşları ve öğretmenlerinin katılımıyla düzenlenen anma töreninde duygu dolu anlar yaşandı.
Törende konuşan Okul Müdürü Avni Asil, "Kartalkaya'daki otel yangınında 78 vatandaşımızı kaybettik, onların acısını yaşıyoruz. Bu yangında 5. sınıf öğrencimiz Mina Akişli, babası ve babaannesiyle birlikte hayatını kaybetti. Mina, çok sevdiğimiz, yardımlaşmayı seven, okulunu, öğretmenlerini seven, derslerinde başarılı ve güler yüzlü bir öğrencimizdi. Onun acısı yüreğimizde derin bir yara oluşturdu. Ancak biliyorsunuz ki hayat devam ediyor. Adını içimizde yaşayacağız" dedi.
Mina Akişli'nin anısını yaşatmak için adının okul kütüphanesine verileceğini belirten Müdür Asil, "Önümüzdeki günlerde onun anısına etkinlikler yapacağız ve onu yaşatmaya çalışacağız. O kitap okumayı seven bir öğrenciydi. Onun adını okulumuzdaki kütüphaneye vereceğiz. Tabii ki bu süreç bizim için acılı olacak. Hepimizin başı sağ olsun, milletimizin başı sağ olsun. Allah'tan hepsine rahmet diliyoruz. Bu dönemin hepiniz için başarılı geçmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.