Ders zili çaldı ama onlar yoktu! Bolu Kartalkaya’daki otel yangını faciasında hayatını kaybeden Lalin, Buse ve Mina okullarında anıldı

Türkiye'nin ciğerini yakan olayda arkadaşlarını kaybeden öğrenciler için bugün çok zor bir gündü. Tatilin ardından çalan ilk ders zilinde feci olayda hayatını kaybeden sınıf arkadaşlarını unutmadılar. Lalin Doğan , Buse Dayı ve Mina Akişli 'nin arkadaşlarının sözleri herkesi duygulandırdı.

Törende, müzik öğretmeni Gülcan Demirel, 11-B sınıfı öğrencisi Lalin Doğan ile annesi Ceren Yaman Doğan'ın ölümünü büyük üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, "Bugüne başlamak burada olmak daha da zor. Bugün burada olmak her zamankinden daha da zor. Çünkü artık çok eksiğiz. Oysa 17 Ocak günü birçok güzel planla başlamıştı tatilimiz. Ancak ulusça yas tutacağımız kadar büyük ve acı bir olayla karşılaştık. Her birimiz olayın olduğu günden bu yana çeşitli duygularla savruluyoruz. Olayı takip etmeye çalışıyoruz. Kızgın, öfkeli, çaresiz ve yılgın hissettiğimiz günler, saatler oldu. Bu duyguların hepsi bizim, hepsi sizin ve hepsi gerçekçi. Birbirimize sarılarak, birbirimizden güç alarak, birbirimizi destekleyerek bu zamanları yönetebiliriz. Emin olun tüm öğretmenlerimiz de bu acıyı kalplerinde derinden hissediyorlar. Size sağlayabilecekleri her türlü desteğe hazırlar. Sevgili Lalin'imiz varlığıyla isminin anlamı gibi çiçek açtırdı gönlümüzde. Onu tanıyarak yüzünde gülümseme yaratmayacak kimse olamayacağını düşünüyorum. Ama çiçeğimizi erken soldurduk" dedi.

ARKADAŞINDAN DUYGU DOLU KONUŞMA

Öğrencilerden Eda Gücük ise Lalin Doğan'ın cıvıl cıvıl hayat dolu biri olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Bugün burada bu konuşmayı yapmak benim için çok zor. Biricik Lalin'imizi ve kıymetli annesi Ceren teyzemizi kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyim. Yarım kaldık. Bir tanecik Lalin'imiz eminim ki buradaki herkesin yüzünü en azından bir kere güldürmüştür. Çok iyi kalpli, samimi, ufacık şeylerle mutlu olmayı bilen, cıvıl cıvıl, hayat dolu biriydi. Bendeki yeri ise apayrı. Lalin benim için sadece yan sıramda oturan bir arkadaşım değil, tüm dertlerimi düşünmeden paylaştığım, canımdan bir parça; bizim evin ikinci kızıydı. Onunla yaşanan binlerce güzel anı ve yaşanamayacak onlarcası var" diye konuştu.

Anma töreninde Lalin Doğan ile annesi Ceren Yaman Doğan için dualar okundu. Dua sırasında bazı öğrenciler duygu dolu anlar yaşadı. Lalin Doğan'ın sırasına çiçekler bırakıldı. Lalin Doğan'ın anısına bir hafta boyunca lisede okul zili de çalmayacak.