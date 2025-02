Ders zili çaldı ama onlar yoktu! Bolu Kartalkaya’daki otel yangını faciasında hayatını kaybeden Lalin, Buse ve Mina okullarında anıldı

"ÇİÇEĞİMİZİ SOLDURDUK"

Sömestir tatilinin ardından okulların açılmasıyla Lalin Doğan için eğitim gördüğü okulda anma programı düzenlendi. Anmaya İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende, müzik öğretmeni Gülcan Demirel, 11-B sınıfı öğrencisi Lalin Doğan ile annesi Ceren Yaman Doğan'ın ölümünü büyük üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, "Bugüne başlamak burada olmak daha da zor. Bugün burada olmak her zamankinden daha da zor. Çünkü artık çok eksiğiz. Oysa 17 Ocak günü birçok güzel planla başlamıştı tatilimiz. Ancak ulusça yas tutacağımız kadar büyük ve acı bir olayla karşılaştık. Her birimiz olayın olduğu günden bu yana çeşitli duygularla savruluyoruz. Olayı takip etmeye çalışıyoruz. Kızgın, öfkeli, çaresiz ve yılgın hissettiğimiz günler, saatler oldu. Bu duyguların hepsi bizim, hepsi sizin ve hepsi gerçekçi. Birbirimize sarılarak, birbirimizden güç alarak, birbirimizi destekleyerek bu zamanları yönetebiliriz. Emin olun tüm öğretmenlerimiz de bu acıyı kalplerinde derinden hissediyorlar. Size sağlayabilecekleri her türlü desteğe hazırlar. Sevgili Lalin'imiz varlığıyla isminin anlamı gibi çiçek açtırdı gönlümüzde. Onu tanıyarak yüzünde gülümseme yaratmayacak kimse olamayacağını düşünüyorum. Ama çiçeğimizi erken soldurduk" dedi.