İstanbul'da mega deprem mi olacak? İstanbul'da bugün deprem olacak mı? 21.02.2019 11:03

Kendisini sismik uzman, deprem tahmincisi olarak tanımlayan Frank Hoogerbeets mega deprem tahminini duyurdu. Tüm dünya medyasında geniş yer bulan iddiaya göre mega depremin kesin tarihi bugün yani 21 Şubat. Hoogerbeets'in tedirgin eden bir diğer iddiası ise depremin büyüklüğünün en az 8 olacağı yönünde. Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Frank Hoogerbeets'in bu tahminini değerlendirdi...