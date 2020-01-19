Kendi balayında annesi ile kocasının yasak aşkı şoke etti! Dallas dizisini aratmayan hikaye

İş geliştirme uzmanı olarak çalışan Lauren, düğünlerini dün gibi hatırladığını söylüyor. Genç kadın İngiliz Mirror gazetesine verdiği röportajda, "Henüz aile kurmak için geçtik ve çocuk sahibi olmak gibi bir planımız yoktu. Ancak yine de kızımızın dünyaya gelmesi bizi çok mutlu etmişti.