GaleriYaşam

Kendi balayında annesi ile kocasının yasak aşkı şoke etti! Dallas dizisini aratmayan hikaye

Lauren Wall, cömnert annesi Julie sayesinde hayallerindeki düğünü yaptığı için çok mutluydu. Annesi düğünün tüm masraflarını karşılamış ve kızına 15 bin sterlin yani yaklaşık 115 bin lira değerinde muhteşem bir düğün hediye etmişti. Adeta bulutların üzerinde gezen Lauren ve çiçeği burnunda kocası Paul, düğün için teşekkür etmek amacıyla bir jest yapmaya karar verdi ve balayına giderken Julie'yi de yanlarında götürdü. Ancak Lauren, annesini balayına davet ederek hayatının hatasını yaptığından habersizdi. İşte akıllara durgunluk veren ve Dallas dizisini aratmayan olayın detayları...

19.01.2020 11:30 - Son Güncelleme: 19.01.2020 11:30
Kendi balayında annesi ile kocasının yasak aşkı şoke etti! Dallas dizisini aratmayan hikaye

Lauren Wall, Paul White ile tanıştığında henüz 18 yaşındaydı. Çiftin tanışmaları 14 Şubat Sevgililer Günü'ne denk gelmişti. Lauren için romantik filmleri aratmayan bir başlangıçtı.


Kendi balayında annesi ile kocasının yasak aşkı şoke etti! Dallas dizisini aratmayan hikaye

Londra'nın güney batısındaki Twickenham'da doğup büyüyen Lauren, mahalledeki bir barda, arkadaşlarıyla eğlenmeye çıkmıştı. Barda Paul'u gördü ve ondan hemen etkilendi.

Kendi balayında annesi ile kocasının yasak aşkı şoke etti! Dallas dizisini aratmayan hikaye

Paul da Lauren'dan hoşlanmıştı ve genç kızın telefon numarasını istedi. Ertesi gün saatlerce mesajlaştılar ve buluşmaya karar verdiler. Çiftin ilişkisi bu şekilde başlamış oldu.

Kendi balayında annesi ile kocasının yasak aşkı şoke etti! Dallas dizisini aratmayan hikaye

Lauren sevgilisi Paul ile çok mutluydu. Beş aydır birliktelerdi ve ilişkileri yolunda gidiyordu. Derken Lauren hamile olduğunu öğrendi. Çiftin kızları, 2004 yılının Mart ayında dünyaya geldi. Kısa süre sonra Paul, sevgilisine evlenme teklif etti ve çift Ağustos ayında dünya evine girdi.

Kendi balayında annesi ile kocasının yasak aşkı şoke etti! Dallas dizisini aratmayan hikaye

İş geliştirme uzmanı olarak çalışan Lauren, düğünlerini dün gibi hatırladığını söylüyor. Genç kadın İngiliz Mirror gazetesine verdiği röportajda, "Henüz aile kurmak için geçtik ve çocuk sahibi olmak gibi bir planımız yoktu. Ancak yine de kızımızın dünyaya gelmesi bizi çok mutlu etmişti.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Mercedes koltuğunu kesip biçti! İçinden çıkanlara kimse inanamadı
Mercedes koltuğunu kesip biçti! İçinden çıkanlara kimse inanamadı