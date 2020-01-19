Kendi balayında annesi ile kocasının yasak aşkı şoke etti! Dallas dizisini aratmayan hikaye
Lauren Wall, cömnert annesi Julie sayesinde hayallerindeki düğünü yaptığı için çok mutluydu. Annesi düğünün tüm masraflarını karşılamış ve kızına 15 bin sterlin yani yaklaşık 115 bin lira değerinde muhteşem bir düğün hediye etmişti. Adeta bulutların üzerinde gezen Lauren ve çiçeği burnunda kocası Paul, düğün için teşekkür etmek amacıyla bir jest yapmaya karar verdi ve balayına giderken Julie'yi de yanlarında götürdü. Ancak Lauren, annesini balayına davet ederek hayatının hatasını yaptığından habersizdi. İşte akıllara durgunluk veren ve Dallas dizisini aratmayan olayın detayları...
19.01.2020 11:30
- Son Güncelleme: 19.01.2020 11:30
DİĞER GALERİLER