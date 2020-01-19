Sultan 2. Abdülhamid'in son sözleri şoke etti! Eşi duyunca irkildi

Osmanlı İmparatorluğu'ndan onlarca padişah gelip geçti ama Sultan II.Abdülhamid en çok konuşulan hükümdarlardan biri oldu. II. Abdülhamid, Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı ve çöküş sürecindeki devlette mutlak hakimiyet sağlayan son padişah. Tahtta kaldığı yıllarda imparatorluk dağılma dönemini yaşadı; başta Balkanlar olmak üzere çeşitli bölgelerde çıkan isyanlara ve Rusya İmparatorluğu'na karşı kaybedilen 93 Harbi'ne tanıklık etti. İşte Osmanlı'nın ilk ve tek anayasasını düzenleyen II.Abdülhamid'in hayatı ve son sözleri...

19.01.2020 14:17 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





