Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışmada geceye damga vurdu: 'Kim Milyoner Olmak İster' sorusunda elendi

Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde geceye bir yarışmacıya sorulan 2 bin lira değerindeki "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında telefon jokerini kullanan yarışmacının, soruyu sorma ve cevabı alması için kaç saniye süresi vardır?" sorusu damga vurdu.