Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışmada geceye damga vurdu: 'Kim Milyoner Olmak İster' sorusunda elendi
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv'de izleyicisi ile buluşan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde geceye bir yarışmacıya sorulan 2 bin lira değerindeki "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında telefon jokerini kullanan yarışmacının, soruyu sorma ve cevabı alması için kaç saniye süresi vardır?" sorusu damga vurdu. Yarışmacı, 'Kim Milyoner Olmak İster' ile ilgili yöneltilen soruyu doğru cevaplayamayınca elendi. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken o anlar...
02.08.2020 00:29
- Son Güncelleme: 02.08.2020 00:42
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