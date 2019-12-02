Kim Milyoner Olmak İster 848. yeni bölüm tek parça izle | 2 Aralık 02.12.2019 23:24

Türkiye'nin en çok izlenen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışması Kim Milyoner Olmak İster bu akşam saat 20.00'de izleyici karşısına çıktı. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyicisiyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan doruktaydı. İşte 2 Aralık'ta yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster 848. bölüm izle seçeneği....

PROGRAMIN FORMATI HAKKINDA

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor!

Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her halükarda sizin oluyor.

12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.

Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?