Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran 'Topkapı Sarayı' sorusu

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV'de yayınlanan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster 837. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde bir yarışmacıya, ''Günümüzde, tüm bölümleri halka açıkken Topkapı Sarayı'nı ziyaret eden biri hangisini göremez?'' sorusu yöneltildi.



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