Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran 'Tarık Ünlüoğlu' sorusu
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster 846. yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne "Kurtlar Vadisi"nde Testere Necmi, "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" (EDHO) dizisinde Ünal Kaplan ve "Kabadayı"da Gölge karakterlerini canlandıran merhum sanatçı Tarık Ünlüoğlu ile ilgili sorulan soru damga vurdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran Tarık Ünlüoğlu sorusu ve yeni bölümden kareler...
24.11.2019 05:15
- Son Güncelleme: 24.11.2019 05:26
Atv'de izleyicisi ile buluşan fenomen Kim Milyoner Olmak İster yarışması 846. yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER/ YENİ BÖLÜM-İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
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