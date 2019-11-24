Kim Milyoner Olmak İster 23 Kasım bölümü tek parça izle! İşte 846. bölüm... 24.11.2019 00:17

ATV ekranlarında izlenme rekorları Türkiye'nin en çok izlenen yarışması Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Pazartesi ve cumartesi günleri saat 20.00'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan doruktaydı. Kim Milyoner Olmak İster 23 Kasım izle seçeneği takvim.com.tr'de.

PROGRAMIN FORMATI HAKKINDA

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor!

Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her halükarda sizin oluyor.

12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.

Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?