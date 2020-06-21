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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran Osmanlı Devleti sorusu

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv'de izleyicisiyle buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde geceye bir yarışmacıya sorulan "Osmanlı Devleti'nde bir arada anıldıklarında "Memleketeyn olarak adlandırılan bölgeler hangileridir?" sorusu damga vurdu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde Osmanlı Devleti ile ilgili sorulan sorunun cevabı ne? İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 'Osmanlı Devleti' sorusu ve yeni bölümden kareler...

21.06.2020 00:03 - Son Güncelleme: 21.06.2020 00:18
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran Osmanlı Devleti sorusu
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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran Osmanlı Devleti sorusu

Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran Osmanlı Devleti sorusu

Milyoner'in yayınlanan son bölümünde geceye bir yarışmacıya sorulan "Osmanlı Devleti'nde bir arada anıldıklarında "Memleketeyn olarak adlandırılan bölgeler hangileridir?" sorusu damga vurdu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran Osmanlı Devleti sorusu

Peki, Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde Osmanlı Devleti ile ilgili sorulan sorunun cevabı ne?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran Osmanlı Devleti sorusu

İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 'Osmanlı Devleti' sorusu ve yeni bölümden kareler...

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