Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de 60 bin TL'lik dikkat çeken Osmanlı Devleti sorusu
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarından yayınlanan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde geceye "Osmanlı devlet teşkilatında sadrazamın başkanlık ettiği dört ayrı divandan doğrudan kendisine ait tek divan hangi adla bilinirdi?" sorusu damga vurdu. Peki, Milyoner'de sorulan 'Osmanlı Devleti' sorusunun cevabı ne? İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 'Osmanlı Devleti' sorusunun cevabı ve yeni bölümden kareler...
01.07.2020 00:44
- Son Güncelleme: 01.07.2020 01:06
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