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Kenan İmirzalıoğlu’na benzettiği kocasını affetti! Müge Anlı'da İbrahim Karaca'dan yeni itiraflar: Evi de sattım

Müge Anlı'da herkesi hayrete düşüren bir olay yaşandı. Eşi Esma Hanım ameliyat olduğunda yan odadaki refakatçiye aşık olan İbrahim Karaca, 2 milyon TL dolandırıldı. Esma Hanım, kocasının, Selma ile altınlarını yediğini söyledi. Selma ve İbrahim ikilisinin defalarca otele gittiği öğrenildi. Eşini Kenan İmirzalıoğlu'na benzeten Esma Hanım, kocasını affederken, yeni itiraflar ise şoke etti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 12:03 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 12:25
Kenan İmirzalıoğlu’na benzettiği kocasını affetti! Müge Anlı’da İbrahim Karaca’dan yeni itiraflar: Evi de sattım

İzmir'den gelen Esma ve İbrahim Karaca çifti herkesin ağzını açık bıraktı. Esma Hanım, stüdyoya gelerek, İzmir'de rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede tedavi gördüğü sırada eşinin yan odadaki refakatçi ile ilişki yaşadığını öğrendiğini açıkladı. Esma Hanım, 35 yıllık eşinin sevgilisine tam 2 milyon TL para kaptırdığı iddia ederek Müge Anlı'dan yardım istedi.

Kenan İmirzalıoğlu’na benzettiği kocasını affetti! Müge Anlı’da İbrahim Karaca’dan yeni itiraflar: Evi de sattım
Ameliyat olan eşini bırakıp refakatçiye aşık oldu! 2 milyon TL dolandırıldı!

ALTINLARI ÇALDI SEVGİLİSİ İLE YEDİ

İbrahim Bey, aldattığını kabul ederken, kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi Selma Gündoğdu için eşinin altınlarını çalarak harcadığını itiraf etti.

Kenan İmirzalıoğlu’na benzettiği kocasını affetti! Müge Anlı’da İbrahim Karaca’dan yeni itiraflar: Evi de sattım

İki sevgilinin hasta kadın evde ilaç beklerken otellerlerde kaldığı, masaj yaptırdığı ortaya çıktı. Yaşananlar karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Esma Hanım, eşinin hala Selma ile görüştüğünü öğrenince adeta yıkıldı. İbrahim Bey sadece 5 dakika markette görüşüyorum diyerek kendisini savundu.

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