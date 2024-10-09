Kenan İmirzalıoğlu’na benzettiği kocasını affetti! Müge Anlı’da İbrahim Karaca’dan yeni itiraflar: Evi de sattım

İzmir'den gelen Esma ve İbrahim Karaca çifti herkesin ağzını açık bıraktı. Esma Hanım, stüdyoya gelerek, İzmir'de rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede tedavi gördüğü sırada eşinin yan odadaki refakatçi ile ilişki yaşadığını öğrendiğini açıkladı. Esma Hanım, 35 yıllık eşinin sevgilisine tam 2 milyon TL para kaptırdığı iddia ederek Müge Anlı'dan yardım istedi.