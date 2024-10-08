PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Galerileri

Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği faciada yeni ifadeler alındı! Duruşmadan çarpıcı ifadeler: Saat vererek çağırmışlar...

İstanbul Beşiktaş'ta gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında, 29 kişinin yaşamını yitirdiği olaya ilişkin iş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 22 sanığın yargılanmasına sürüyor. Duruşmada yeni ve çarpıcı ifadeler ortaya çıktı. Gece kulübünde garson olarak çalışan tanık Engin Eser, olaydan önceki gün "Tüm ekip 11'de mekanda olsun." diye mesaj gönderildiğini söyledi. <div class="ContentRelation tkv" relation-id="511ef9ce-c5b1-4422-aa99-527b5c0bd150" slave-id="937f34b0-9bad-48ba-bff9-18dbad643566" template="18" title="29-kisi-can-vermisti-besiktastaki-gece-kulubu-masquerade-club-faciasinda-durusma-gunu" type="VIDEO"> <div class="iframeWrapper"><iframe allowfullscreen="1" border="0" class="pageIframe" scrolling="no" src="https://www.takvim.com.tr/video/iframe/haber-videolari/29-kisi-can-vermisti-besiktastaki-gece-kulubu-masquerade-club-faciasinda-durusma-gunu?w=588&amp;h=334"></iframe></div> </div> <div class="ContentRelation tkv" relation-id="511ef9ce-c5b1-4422-aa99-527b5c0bd150" slave-id="937f34b0-9bad-48ba-bff9-18dbad643566" template="174" title="29-kisi-can-vermisti-besiktastaki-gece-kulubu-masquerade-club-faciasinda-durusma-gunu" type="VIDEO"><a class="detail-related type-01" href="/video/haber-videolari/29-kisi-can-vermisti-besiktastaki-gece-kulubu-masquerade-club-faciasinda-durusma-gunu" target="_blank"><span>Masquerade Club faciasında duruşma günü!</span></a></div>

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 23:39 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 23:55
Beşiktaş’ta 29 kişinin hayatını kaybettiği faciada yeni ifadeler alındı! Duruşmadan çarpıcı ifadeler: Saat vererek çağırmışlar...

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Cezaevi'nin karşısındaki salonda görülen duruşmada, 5 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Beşiktaş’ta 29 kişinin hayatını kaybettiği faciada yeni ifadeler alındı! Duruşmadan çarpıcı ifadeler: Saat vererek çağırmışlar...

Müştekiler, avukatları ve izleyicilerin de katıldığı duruşmada bazı müştekiler, bulundukları şehirlerdeki adliyelerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Beşiktaş’ta 29 kişinin hayatını kaybettiği faciada yeni ifadeler alındı! Duruşmadan çarpıcı ifadeler: Saat vererek çağırmışlar...

Gece kulübünde muhasebe müdürü olarak çalışan tanık Berna Çaltepe, 2011'den itibaren gece kulübünde çalıştığını ve tüm mali konularla ilgilendiğini ifade etti.

Çaltepe, mekan sahibinin Şahzade Şekergümüş olduğunu ancak bir dönem kulübün kendi üzerinde bulunduğunu, Şekergümüş ile baba-kız gibi olduklarını söyledi.

SON DAKİKA