Beşiktaş’ta 29 kişinin hayatını kaybettiği faciada yeni ifadeler alındı! Duruşmadan çarpıcı ifadeler: Saat vererek çağırmışlar...

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Cezaevi'nin karşısındaki salonda görülen duruşmada, 5 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Müştekiler, avukatları ve izleyicilerin de katıldığı duruşmada bazı müştekiler, bulundukları şehirlerdeki adliyelerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Gece kulübünde muhasebe müdürü olarak çalışan tanık Berna Çaltepe, 2011'den itibaren gece kulübünde çalıştığını ve tüm mali konularla ilgilendiğini ifade etti.

Çaltepe, mekan sahibinin Şahzade Şekergümüş olduğunu ancak bir dönem kulübün kendi üzerinde bulunduğunu, Şekergümüş ile baba-kız gibi olduklarını söyledi.